AMD išleidžia FSR 4.1 su naujausiomis tvarkyklėmis, bet skirta tik RX 9000 serijai
AMD išleido „Radeon Software Adrenalin Edition 26.3.1“ tą pačią dieną, kai pasirodė „Crimson Desert“. „Pearl Abyss“ teigia, kad žaidimas šiandien pasirodė visame pasaulyje ir kad PC versija palaiko FSR 3/4 bei „AMD FSR Ray Regeneration“.
„AMD Gaming“ pranešime apie „Crimson Desert“ išleidimą bendrovė apibūdina atnaujinimą kaip „FSR Upscaling 4.1“ ir teigia, kad jis pagerina ML pagrįstą vaizdo kokybės didinimą, užtikrina smulkesnes detales, sklandesnį kameros judėjimą ir geresnį „Ultra Performance Mode“ veikimą.
Tai taip pat paaiškina dabartinį FSR 4.1 tikslą. Buvo gandų, kad AMD gali atblokuoti FSR 4 senesnėms architektūroms; tačiau naujausios tvarkyklės aiškiai nurodo palaikymą tik „Radeon RX 9000“ serijai.
„Crimson Desert“ dabar yra vienas iš pirmųjų viešų AMD pristatymų, skirtų naujesniam FSR paketui, neatsižvelgiant į ankstesnes peržiūras. Su „Adrenalin 26.3.1“ AMD naudoja žaidimo išleidimo dieną, kad pristatytų tiek atnaujintą vaizdo kokybės gerinimo prekės ženklą, tiek spindulių sekimo triukšmo mažinimo funkciją išleistame žaidime.
Panašu, kad FSR 4.1 iš tiesų yra pagrįstas neseniai išleista PSSR (2) technologija, skirta „PlayStation 5 Pro“, kaip parodė Mark Cerny. PSSR atnaujinimas buvo išleistas šią savaitę.
