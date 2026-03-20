„Intel“ planuoja pakelti procesorių kainas 10 %
Pranešama, kad „Intel“ informavo savo pagrindinius kompiuterių gamintojus apie planuojamą 10 % vartotojams skirtų procesorių kainų padidinimą. Remiantis „ET News“ cituojamais pramonės šaltiniais, šis kainų padidėjimas turės įtakos „Intel“ procesorių šeimai „Core Ultra“, kuria varomi šimtai milijonų kompiuterių visame pasaulyje. Dėl to kompiuterių gamintojai gali būti priversti kompensuoti padidėjusias medžiagų sąnaudas aktyviau reklamuodami savo AI kompiuterius ir aukščiausios klasės įrenginius. Norėdami išlaikyti teigiamą pelną, šie gamintojai greičiausiai turės dar labiau padidinti kainas ir akcentuoti savo aukščiausios klasės AI kompiuterių pasiūlą, kad užsitikrintų didesnį pelną.
Per pastaruosius metus kompiuterinių žaidimų mėgėjai susidūrė su sunkumais, nes atminties ir saugojimo įrenginių kainos sparčiai kilo, o paprastų RAM rinkinių kainos pasiekė nepagrįstai aukštą lygį. Didelė duomenų centrų paklausa išeikvojo atminties ir saugojimo įrenginių atsargas kelis mėnesius iš anksto. Tai paveikė ir GPU, nes žaidėjai sunkiai galėjo juos įsigyti už gamintojo rekomenduojamą kainą, o dėl šiuose GPU naudojamos GDDR atminties (VRAM) trūkumo susidūrė su išpūstomis kainomis. Dabar prie šios tendencijos prisijungia procesoriai, o „Intel“ pirmiausia orientuojasi į vartotojams skirtų procesorių sektorių. Šis kainų padidėjimas turės įtakos viskam – nuo surinktų sistemų ir savarankiškai surenkamų kompiuterių iki nešiojamųjų kompiuterių ir kitų vartotojams skirtų procesorių variantų.
Yes!!!! Galesiu savo senoli parduoti ne uz 30 o 40eur 😀