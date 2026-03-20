NVIDIA DLSS 5 video gavo 84 % „nepatinka“ paspaudimų „YouTube“
Naujausia NVIDIA DLSS 5 technologija sulaukė didžiulio bendruomenės nepasitenkinimo, o jos reitingai kalba patys už save. Paskelbtame „YouTube“ vaizdo įraše oficialus NVIDIA DLSS 5 pranešimas sulaukė net 83,7 % neigiamų vertinimų, o teigiamų – tik 16,3 %. Tai yra labai neigiamas įvertinimas: rašymo metu vaizdo įrašas, kurį peržiūrėjo 1 527 915 žmonių, surinko 16 107 teigiamų ir 82 515 neigiamų vertinimų (skaičius vis dar auga). Kiti NVIDIA „GeForce“ „YouTube“ kanale paskelbti vaizdo įrašai taip pat sulaukė netikėtai mažo bendruomenės pritarimo. „Resident Evil Requiem“ vaizdo įrašas surinko tik 14,9 % teigiamų įvertinimų, o „Starfield“ teigiamų ir neigiamų įvertinimų santykis buvo 18,2 %. Kiti demonstraciniai vaizdo įrašai, tokie kaip „Hogwarts Legacy“ ir „EA Sports FC“, sulaukė atitinkamai 18,7 % ir 14,5 % teigiamų įvertinimų. Geriausią įvertinimą dabar turi ne tikras žaidimas, o technologijų demo – „Zorah Unreal Tech Demo“, kurio teigiamų įvertinimų santykis siekia 37 %.
Žaidėjų reakcijos į šią technologiją tampa vis neigiamesnės, nors NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang garsiai pareiškė, kad žaidėjai „visiškai klysta“, nes šie žaidimai siūlo didžiules programavimo ir valdymo galimybes, kaip taikoma DLSS 5, išlaikant meninį sumanymą nepakitusį. Tačiau, pasak „Insider Gaming“ kalbėjusių „Capcom“ ir „Ubisoft“ žaidimų kūrėjų, nors atskiri studijos galbūt ir dalyvavo DLSS 5 rinkodaroje, prie jų dirbusios komandos buvo taip pat nustebintos rezultatais kaip ir likusi žaidimų bendruomenė. Cituojamas „Ubisoft“ kūrėjas.
Dėl to DLSS 5 memai tapo labai populiarūs, ir, atrodo, kažkas net sukūrė DLSS 5 memų generatorių. Tiesiog turėkite omenyje, kad jis nėra pagrįstas tikruoju DLSS 5 algoritmu.
Na kai vienas RTX5090 tempia game o kitas RTX5090 realtime AI tai faktas kad dar ilgai ilgai normalios versijos nematysime