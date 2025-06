Entuziazmas dėl elektromobilių blėsta

Naujasis „AAA“ tyrimas, atliktas kovo mėnesį ir pagrįstas daugiau nei 1100 suaugusiųjų apklausos rezultatais, parodė, kad tik 16 procentų amerikiečių teigia, jog „labai tikėtina“ arba „tikėtina“, kad savo naujam automobiliui jie pasirinks elektrinį automobilį. Tai mažiausias susidomėjimo lygis, užfiksuotas nuo pandemijos pradžios. Tuo pačiu metu žmonių, kurie „mažai tikėtina“ arba „labai mažai tikėtina“, kad apsvarstytų elektrinį automobilį, dalis išaugo iki 63 procentų, palyginti su 51 procentu prieš ketverius metus.

Tyrimas nurodo keletą nuolatinių problemų, kurios formuoja vartotojų požiūrį. 62 procentai tų, kurie nesvarsto elektrinio automobilio įsigijimo, nurodė dideles baterijos remonto išlaidas, o 59 procentai nurodė didesnę pirkimo kainą, palyginti su benzininiais automobiliais. Daugelis respondentų taip pat išreiškė abejones dėl EV praktiškumo ilgų kelionių atveju, 57 proc. nurodė, kad nemano, jog elektriniai automobiliai tinka ilgoms kelionėms.

Įkrovimo infrastruktūra lieka dar viena kliūtis; 56 proc. dalyvių nurodė, kad patogių viešųjų įkrovimo stočių trūkumas yra didelė problema, o 55 proc. nerimauja, kad gali likti be įkrovos. Be to, daugiau nei ketvirtadalis respondentų nurodė, kad susiduria su sunkumais įrengiant namų įkrovimo įrangą.

Tyrimas taip pat atskleidžia pokyčius lūkesčiuose dėl EV rinkos ateities. 2022 m. 40 procentų amerikiečių tikėjo, kad elektriniai automobiliai per dešimtmetį pralenks benzininius automobilius. Dabar šis skaičius sumažėjo iki vos 23 procentų, o tai rodo didėjantį skepticizmą dėl pokyčių tempo.

Finansiniai veiksniai ir toliau vaidina sudėtingą vaidmenį vartotojų sprendimuose. Nors didelės elektromobilių įsigijimo išlaidos atbaido daugelį, mažesnės degalų ir priežiūros išlaidos vis dar patraukia kai kuriuos pirkėjus. Praėjusiais metais „AAA“ nustatė, kad elektromobiliai turėjo mažiausias degalų ir priežiūros išlaidas iš visų transporto priemonių tipų, tačiau dėl nuvertėjimo ir finansavimo jie taip pat turėjo antras pagal dydį bendras nuosavybės išlaidas.