„Facebook“ netrukus naudos jūsų paskelbtą turinį savo dirbtiniam intelektui mokyti

Netrukus „Facebook“ taps naujausia platforma, kurioje dirbtinio intelekto modeliams mokyti bus naudojami naudotojų įrašai ir nuotraukos. Žmonės gali to atsisakyti, tačiau „Meta“, atrodo, sąmoningai apsunkino šį procesą. 2024 m. birželio 26 d. bus pakeista „Facebook“ privatumo politika ir tuomet viešas naudotojų turinys – ne privačios žinutės – bus naudojamas dirbtinio intelekto paslaugoms mokyti ir tobulinti.

Jei norite atsisakyti, pirmiausia eikite į šį pagalbos puslapį ir spustelėkite skyrių „Noriu prieštarauti arba apriboti trečiųjų šalių atliekamą mano asmeninės informacijos, naudojamos „Meta“ dirbtinio intelekto kūrimui ir tobulinimui, tvarkymą“ (I want to object to or restrict the processing of my personal information from third parties used for building and improving AI at Meta.).

Tada tereikia užpildyti savo gyvenamosios vietos šalį, vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Formoje klausiama, ar „AI at Meta“ modeliai turi žinių apie jus. Tai reiškia, kad reikia pateikti visus įvestus užklausimus, dėl kurių „AI at Meta“ modelio, funkcijos ar patirties atsakyme pasirodė jūsų asmeninė informacija. Be to, „Meta“ prašo pateikti ekrano nuotrauką, įrodančią, kad jūsų asmeninė informacija pasirodė vieno iš jos dirbtinio intelekto modelių atsakyme.

Naudotojų turinio nuskaitymas siekiant apmokyti dirbtinio intelekto modelius šiais laikais tampa įprasta praktika. Anksčiau šį mėnesį „OpenAI“ bendradarbiavo su „Reddit“, kad į „ChatGPT“ įtrauktų naudotojų įrašus.