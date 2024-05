Procesorių tiekimas pirmame ketvirtyje augo

Remiantis naujausia „Jon Peddie Research“ ataskaita, pasaulinės GPU ir CPU rinkos 2024 m. I ketvirtį baigė augimu. GPU tiekimas pasiekė 70 mln. vienetų, o asmeninių kompiuterių procesorių tiekimas per metus padidėjo 33 % – tai antrasis metinis augimas iš eilės per daugiau nei du dešimtmečius. Prognozuojama, kad per ateinančius penkerius metus diskrečios vaizdo plokštės pasieks 22 % skvarbą asmeninių kompiuterių rinkoje. Tarp pagrindinių grafikos procesorių gamintojų AMD rinkos dalis, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, sumažėjo 0,7 %, „Intel“ padidėjo 0,3 %, o NVIDIA augo 0,4 %. Tačiau bendras GPU tiekimas per ketvirtį sumažėjo 9,9 %. Bendras asmeninių kompiuterių GPU diegimo lygis buvo 113 %, t. y. šiek tiek mažesnis nei praėjusį ketvirtį. Stacionariųjų kompiuterių vaizdo plokščių tiekimas taip pat sumažėjo 14,8 %.

Nors I ketvirtis, palyginti su IV ketvirčiu, paprastai nesikeičia arba mažėja, „Jon Peddie Research“ prezidento nuomone, šio ketvirčio rezultatai gali reikšti įprasto sezoniškumo sugrįžimą. „Microsoft“, AMD ir „Intel“ reklamuoja asmeninius kompiuterius su dirbtiniu intelektu, o prognozės rodo augimą II ketvirtį, todėl ženklai nuteikia optimistiškai, nors puslaidininkių tiekėjai prognozuoja, kad kitą ketvirtį tiekimas vidutiniškai sumažės 7,9 %.