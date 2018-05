FTC kompanijoms davė mėnesį pašalinti lipdukus/plombas nuo produktų

Federalinė Prekybos Komisija (FTC, Angl. Federal Trade Commission) nori pakeisti įvairių produktų garantinę sąlygą. Jei tiksliau, FTC nori, kad nuo produktų dingtų plombos, su užrašais „pašalinus garantija negalioja“ (angl. Warranty void if seal is broken). Tokius lipdukus/plombas randame kone ant kiekvieno naujai įsigyto produkto, dažniausiai lipdukas klijuojamas ant vieno iš varžtų, kad nebūtų galima išardyti prietaiso.

Įvairios kompanijos jau dabar gavo įspėjamuosius laiškus iš FTC, tai buvo : „Sony“, „Microsoft“, „Nintendo“, „Hyundai“, HTC ir „ASUS“, tiesa laiškų dar negavo milžiniškas kiekis verslo. Kompanijoms duota 30 dienų pakeisti savo garantinio sąlygas arba kitaip FTC gali imti teisinių veiksmų. Produktai be lipduko/plombos turėtų būti pardavinėjami nuo gegužės 9 dienos.

Pagalvojus atrodo, kam gi ardyti nusipirktą daiktą, jei jis puikiai veikia, o jei sugedo tiesiog reikia kreiptis į garantinį. Tiesa, su kompiuterio komponentais garantinio lipduko/plombos nebuvimas būtų tikrai sveikintinas dalykas. Pavyzdžiui norint ant savo vaizdo plokštės uždėti geresnį aušintuvą tu prarandi garantiją, nors aušinimo sprendimas dar geresnis nei gamyklinis. Panašu, kad EVGA greit taps ne vienintelė kompanija, kuri leidžia ardyti savo produktus išlaikant garantiją.

FTC laiškas

„This letter places you on notice that violations of the Warranty and FTC Acts may result in legal action,“ the letters state in bold, adding that the FTC had reviewed warranty language on each manufacturers’ websites and found it to be infringing. “ FTC investigators have copied and preserved the online pages in question, and we plan to review your company’s written warranty and promotional materials after 30 days. You should review the Warranty and FTC Acts and if necessary, revise your practices to comply with the Acts’ requirements. By sending this letter, we do not waive the FTC’s right to take law enforcement action and seek appropriate injunctive and monetary remedies against [company name] based on past or future violations.“