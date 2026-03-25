„G.Skill“ parodė DDR5-10000 atmintį veikiančią su „Core Ultra 7 270K Plus“
„G.SKILL“ paskelbė, kad tiek esami, tiek būsimi DDR5 atminties rinkiniai dabar yra patvirtinti kaip suderinami su „Intel XMP 3.0 Ready“ technologija, skirta „Intel Core Ultra 200S Plus“ serijos procesoriams ir suderinamoms Z890 pagrindinėms plokštėms. Šis atnaujinimas taikomas tiek DDR5 U-DIMM, tiek CU-DIMM rinkiniams; bendrovė teigia, kad naudotojai gali įjungti patvirtintą profilį tiesiogiai BIOS meniu, kad pasiektų nominalius spartinimo nustatymus.
Bendrovė taip pat teigia, kad dabar gali naudoti oficialų „Intel“ XMP Identifier logotipą ant atitinkančių reikalavimus produktų. „Intel“ apibūdina XMP sertifikuotus modulius kaip rinkinius, kurie atitinka XMP specifikaciją, išlaiko gamintojo patvirtinimą ir yra įtraukti į „Intel“ XMP atminties duomenų lapą, kuris buvo atnaujintas kovo 20 d.
„G.SKILL“ taip pat sieja dalį šio pranešimo su „Intel 200S Boost“ suderinamumu. Pasak tiek „Intel“, tiek „G.SKILL“, „200S Boost“ yra spartinimo profilis, skirtas atrakinamiems „Core Ultra 200S“ stalinių kompiuterių procesoriams suderinamose „Z890“ pagrindinėse plokštėse, o patvirtinta atmintis šiai programai apsiriboja „Intel XMP 3.0“ rinkiniais, kurių nominali sparta siekia iki DDR5-8000 esant ne daugiau kaip 1,4 V. „G.SKILL“ jau praėjusiais metais paskelbė „Intel 200S Boost“ palaikymo sąrašą, taigi šios savaitės pranešimas, atrodo, išplečia tą patvirtinimą į naujesnę „Core Ultra 200S Plus“ platformos prekės ženklą.
Kaip našumo pavyzdį „G.SKILL“ parodė „Memtest“ patvirtinimo testą, atliktą esant DDR5-10000 dažniui, naudojant „ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX“ pagrindinę plokštę ir „Intel Core Ultra 7 270K Plus“ procesorių. Šis skaičius yra rankinio patvirtinimo rezultatas, o ne naujas nominaliu greičiu veikiančių mažmeninės prekybos rinkinių rodiklis, tačiau jis parodo, kokio našumo rezervo siekia atminties gamintojai „Intel“ atnaujintoje stalinių kompiuterių platformoje.
