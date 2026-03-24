„Deepcool LQ360 WH“: bandymas padaryti neįmanoma
Intro
„Deepcool“ AIO sistemų asortimentas paskutiniu metu prasiplėtė naujais modeliais ir reikia pripažinti, kad dabar pasirinkimas toks didelis, kad darosi kiek painu. To nepalengvina naudojamas žymėjimas: LT, LS, LD, LP, LQ, LE (v2), LM – tai skirtingos „Deepcool“ sistemų šeimos. Viso labo naudojama dviejų raidžių kombinacija, tačiau mums trūksta diferenciacijos. Kritikos apie tai pakaks, todėl pereiname prie pažinties su LQ360 WH sistema. Tai naujausią, penktos kartos, „Deepcool“ patentuotą pompą gavusi sistema, kuri turi multifunkcinį CPU monitoringo ekranėlį bei sinchronizuotus ARGB Halo efektus tarp bloko ir ventiliatorių. Uz viską „Deepcool“ tradiciškai nepaprašys kojos ir rankos, tačiau kainos atžvilgiu patrauklių 360 mm sistemų šiuo metu netrūksta. Viena tokių – „ARCTIC Liquid Freezer III“. Šiuo metu Pro versija, kuri naudoja 3000 RPM išvystančius P12 Pro ventiliatorius, baigia išstumti senąjį ne „Pro“ modelį su 2000 RPM. Jeigu LQ360 WH neįveiks pastarojo, vargiai bus galima tikėtis sėkmės prieš „Pro“. Ar dažnai stebinanti „Deepcool“ nustebins dar kartą? Ne tik ekranėliu, ARGB pašvietimu, bet ir efektyvumu varžantis su pripažinta ARCTIC sistema?
