Kaip veikia BYD 5 min elektromobilių įkrovimas nuo 10 % iki 70 %
Kinijos automobilių gamintojas „BYD“ aplenkė pasaulinius konkurentus srityje, kurią daugelis pramonės atstovų laiko lemiamu veiksniu siekiant, kad elektriniai automobiliai taptų plačiai paplitę: įkrovimo greitis. Pasitelkdama glaudžią vertikalią integraciją, naujas baterijų technologijas ir aktyvią infrastruktūros plėtrą, bendrovė įrodė, kad elektrinio automobilio įkrovimas dabar gali užtrukti vos kelias minutes, o ne pusvalandį.
Anksčiau šį mėnesį BYD atskleidė, kad jos naujausi „Flash Chargers“ įkrovikliai gali tiekti iki 1 500 kilovatų – tai maždaug keturis kartus daugiau nei „hipergreitos“ 350 kW sistemos, paplitusios JAV. Bandymų metu atrinktos BYD baterijos įkraunamos nuo 10 % iki 70 % per maždaug penkias minutes, o nuo 10 % iki 97 % – per maždaug devynias minutes. Jei šie greičiai gali būti nuosekliai pasiekiami realiomis sąlygomis, vairuotojai galėtų įgauti beveik 1000 km nuvažiuojamo atstumo per laiką, reikalingą kavos pirkimui.
Šis pasiekimas atspindi inžinerinių sprendimų, kuriuos BYD kontroliuoja nuo pradžios iki pabaigos, konvergenciją. Skirtingai nei dauguma pasaulinių automobilių gamintojų, kurie pagrindinių komponentų tiekimu pasikliauja tiekėjais, BYD projektuoja ir gamina savo transporto priemones, akumuliatorių elementus ir įkrovimo įrangą. Ši vertikali integracija tyliai tapo pagrindiniu konkurenciniu pranašumu.
BYD „Blade“ baterija yra naujojo įkrovimo etapo širdis. Įmonė pakeitė baterijos cheminę sudėtį iš ličio-geležies fosfato į ličio-mangano-geležies fosfatą, padidindama energijos tankį apie 5 % ir išlaikydama stabilumą esant didelėms elektros apkrovoms.
Kiekviena sudedamoji dalis – elektrodai, elektrolitai ir separatoriai – buvo perdaryta, kad galėtų atlaikyti intensyvią 1 500 kW įkrovos srovę be perkaitimo ar savybių praradimo. Šis elementų ir įkroviklio bendras projektavimas leidžia elektrai tekėti efektyviau, sumažindamas kliūtis, kurios riboja įkrovimo greitį kitose sistemose.
Praktiškai ši technologija pirmiausia bus įdiegta BYD „Denza Z9GT“ modelyje, kuris kitą mėnesį debiutuos Paryžiuje kaip vienintelis šiuo metu esantis automobilis, galintis išnaudoti visą „Flash Charging“ greitį. BYD planuoja įdiegti daugiau nei 4 000 naujų įkroviklių visoje Kinijoje, dar 16 000 iki metų pabaigos ir maždaug 2 000 vienetų Europoje. Kiekviena įkrovimo vieta bus papildyta stacionariomis akumuliatorių baterijomis, skirtomis sušvelninti tinklo paklausą ir kompensuoti srautus, kurie priešingu atveju galėtų perkelti infrastruktūrą.
Be vartotojų susidomėjimo, BYD sistema išryškina didėjantį regioninį atotrūkį. Kinija toliau investuoja į įkrovimo infrastruktūrą nacionaliniu mastu, o Europoje diegimas įgauna pagreitį dėl suderintos politikos.
JAV, priešingai, tebėra varžomos tinklo pajėgumų ir prieštaringų reglamentų. 150 kW įkrovimo stoties modernizavimas, kad ji galėtų aptarnauti BYD lygio apkrovas, pareikalautų didelių komunalinių paslaugų atnaujinimų, o ne tik įrangos keitimo.
Nesvarbu, ar „Flash Charger“ taps masinės rinkos standartu, ar išskirtine technologija, ji pabrėžia BYD pranašumą įgyvendinimo srityje. Įmonė sujungė chemiją, programinę įrangą ir elektros tinklų inžineriją į vieną strategiją – tai, ko jos konkurentai dar nepasiekė. Taip ji pavertė tai, kas anksčiau buvo lėčiausias procesas elektromobilių pramonėje, savo greičiausiu pranašumu.
