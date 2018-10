Gandas: „Zen 2“ pasiūlys 13 % didesnę spartą per taktą

Nors iki „Zen 2“ išleidimo dar liko bent keli mėnesiai, bet jau randasi gandų kokios reikėtų tikėtis spartos. „Bits and Chips“ savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad „Zen 2“ už „Zen+“ architektūrą bus greitesnė 13 % per taktą. Tikėtina, kad čia matuojama EPYC procesorių sparta kokiame nors serveriams pritaikytame teste. Priminsime, kad EPYC procesoriai bus išleidžiami pirma, o tik po to sulauksime staliniams kompiuteriams skirtų „Ryzen“ procesorių. Visa tai turi vykti 2019 metų pradžioje.

13 % padidėjusi sparta per taktą, arba kitaip dar IPC (angl. instructions per clock), tikrai skamba maloniai. Nereikia pamiršti, kad „Zen 2“ architektūros procesoriai dar gaus ir didesnį dažnį dėl pažangesnio 7 nm gamybos metodo. Jei AMD dar padidins branduolių kiekį viename CCX bloke, tai nemažai žmonių tikrai liks sužavėti naujais „Ryzen“ procesoriais.