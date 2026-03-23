„Intel“ kelis metus teikė pagalbą kuriant „Crimson Desert“, bet žaidimas išleistas be „Arc“ palaikymo
„Intel“ sureagavo į tai, kad žaidimas „Crimson Desert“ buvo išleistas nepalaikydamas „Intel Arc“ vaizdo plokščių, o jos pareiškimas dar labiau pablogina „Pearl Abyss“ padėtį. Pareiškime, pateiktame „Wccftech“, „Intel“ teigė esanti „labai nusivylusi“, kad žaidėjai, naudojantys „Intel“ vaizdo plokštes, negali paleisti žaidimo, ir pridūrė, kad per kelerius metus daug kartų kreipėsi į „Pearl Abyss“, siekdama padėti išbandyti, patvirtinti ir optimizuoti palaikymą.
„Pearl Abyss“ neapibūdino „Arc“ palaikymo kaip atidėto ar tiriamo. Oficialioje DUK skiltyje teigiama, kad „Crimson Desert“ „šiuo metu nepalaiko „Intel Arc“ vaizdo plokščių“, o klientams, kurie įsigijo žaidimą tikėdamiesi „Arc“ palaikymo, patariama patikrinti grąžinimo politiką parduotuvėje, kurioje jie jį įsigijo. Vis dar nėra viešai paskelbto palaikymo grafiko ir nėra pareiškimo, kad suderinamumo darbai vyksta.
„Žinome, kad „Crimson Desert“ šiuo metu nepaleidžiamas sistemose su „Intel“ GPU, ir esame labai nusivylę, kad žaidėjai, naudojantys „Intel“ grafikos įrangą, negali iškart po išleidimo pasinerti į Pywel pasaulį.
Sklandus žaidimų veikimas visada yra kūrėjų ir aparatinės įrangos gamintojų bendradarbiavimo rezultatas. Per pastaruosius kelerius metus mes daug kartų kreipėmės į „Pearl Abyss“, kad padėtume išbandyti, patvirtinti ir optimizuoti „Intel“ grafikos palaikymą, teikdami ankstyvą aparatinę įrangą, tvarkykles ir inžinerinius išteklius kelioms kartoms, įskaitant „Alchemist“, „Battlemage“, „Meteor Lake“ ir „Lunar Lake“.
Mūsų komandos yra tvirtai pasiryžusios padėti visoms studijoms užtikrinti geriausią įmanomą patirtį, teikdamos atviras priemones, dokumentaciją ir tiesioginę inžinerinę pagalbą, kad jų žaidimai veiktų gerai visiems, įskaitant dešimtis milijonų žaidėjų, naudojančių „Intel“ GPU. Mes ir toliau esame pasirengę padėti „Pearl Abyss“ visais įmanomais būdais.
Dėl išsamesnės informacijos apie sprendimą neįjungti „Intel“ palaikymo žaidimo išleidimo metu prašome kreiptis tiesiogiai į „Pearl Abyss“.
— „Intel“ atstovas „Wccftech“
