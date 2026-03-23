„Core Ultra 200S Plus“ žaidimų sparta lyginama su „Ryzen 5 9600X“ ir 9700X procesoriais
„Intel“ atnaujino savo pristatymo medžiagą prieš pasirodant „Core Ultra 200S Plus“ apžvalgoms, o vienas iš naujų skaidrių aiškiai parodo „Arrow Lake Refresh“ procesorių žaidimų našumą. Tai apžvalgos gido informacija, o pačios apžvalgos turi pasirodyti kovo 23 d.
Remiantis pačios „Intel“ palyginimu, „Core Ultra 5 250K Plus“ užtikrina tokį patį žaidimų našumą kaip „Ryzen 5 9600X“ išvedant 37 žaidimų vidurkį, o abu procesoriai kainuoja 199 JAV dolerius. „Core Ultra 7 270K Plus“ pateikiamas kaip iki 4 % greitesnis už „Ryzen 7 9700X“ žaidimuose, 299 JAV dolerių kainos segmente.
Abu palyginimai derina žaidimų diagramas su „Blender“ kūrėjo rezultatais, kur „Intel“ teigia, kad „Plus“ lustų našumas yra iki 85 % didesnis. Tai rodo, kad „Intel“ vis dar remiasi mišraus naudojimo ir turinio kūrimo darbo krūviais, siekdama parduoti „Arrow Lake“ atnaujinimą, o ne bando pristatyti šiuos modelius kaip orientuotus į žaidimus.
„Intel“ netgi nepalygina šių lustų su „Ryzen X3D“ modeliais, kurie išlieka pagrindine AMD žaidimams skirta serija. Vietoj to, kompanija pristato „Core Ultra 200S Plus“ kaip standartinių „Ryzen 9000“ analogus su tokia pačia kaina, nedideliu našumo padidėjimu žaidimuose ir geresniais produktyvumo rodikliais.
