„Microsoft“ žada teigiamus „Windows 11“ pokyčius, bendrovei nepatinka „Microslop“ kritika
Kadangi atrodo, jog kiekvienas „Windows 11“ atnaujinimas atneša naują klaidą arba kažkaip sutrikdo kokią nors pagrindinę funkciją, pasitikėjimas „Microsoft“ ir „Windows“ yra pasiekęs visų laikų žemumas, o neseniai technologijų bendruomenėje internete ėmė plisti įžeidžiantis pavadinimas „Microslop“. „Microsoft“ akivaizdžiai stebėjo neigiamą reakciją į „Windows 11“, o „Windows + Devices“ prezidentas Pavan Davuluri naujame „Windows Insider“ tinklaraščio įraše pareiškė, kad „per pastaruosius kelis mėnesius komanda ir aš praleidome daug laiko analizuodami jūsų atsiliepimus“ ir vėliau pateikė planą, kuris atšaukia daugelį ginčytinų pakeitimų, padarytų neseniai „Windows 11“ atnaujinimuose, bei žada pridėti labai pageidaujamas naujas funkcijas ir grąžinti funkcijas iš senesnių „Windows“ versijų, kurios, tikėtina, iš pradžių neturėjo būti pašalintos.
Vienas iš pirmųjų skundų dėl „Windows 11“ – dar prieš „Copilot“ paleidimą – buvo ta, kad užduočių juostos negalima perkelti į kitus ekrano kraštus, tačiau „Microsoft“ netrukus pristatys daugiau užduočių juostos pritaikymo galimybių, įskaitant jos perkėlimą į viršutinį, kairįjį arba dešinįjį ekrano kraštą, jei reikia. „Microsoft“ taip pat atsisakys daugelio „Copilot“ integracijų, teigdama, kad bus „labiau apgalvota, kaip ir kur „Copilot“ integruojamas „Windows“ sistemoje“. Ji konkrečiai nurodo „Copilot“ pašalinimą iš „Snipping Tool“, „Photos“, „Widgets“ ir „Notepad“. Kiti du svarbūs pokyčiai, kuriuos atneš naujasis „Windows 11“ planas, yra suteikti naudotojams daugiau kontrolės dėl atnaujinimų, siekiant sumažinti pertraukimus – iš esmės leidžiant naudotojams ilgiau dirbti be atnaujinimų ir praleisti atnaujinimus įrenginio nustatymo metu, taip pat paleisti iš naujo ir išjungti kompiuterį be atnaujinimų. „Microsoft“ taip pat planuoja patobulinti „File Explorer“ ir pagreitinti paleidimo laiką, siekdama užtikrinti „sklandesnę navigaciją ir patikimesnį veikimą kasdieninėms užduotims“, taip pat pagerinti bendrą naudotojo patirtį.
„Microsoft“ pradės diegti šiuos pakeitimus „Windows 11 Insider“ programoje kovo ir balandžio mėnesiais 2026 m. Neaišku, kiek laiko užtruks, kol šie pakeitimai pasieks pagrindinę „Windows 11“ versiją, tačiau jei atsiliepimai bus teigiami, tai greičiausiai neužtruks ilgai. „Windows 11“ taip pat gaus patobulintą „Feedback Hub“, kurio tikslas – sumažinti kliūtis, galinčias trukdyti naudotojams siųsti atsiliepimus programinės įrangos gigantui. Davuluri taip pat pažadėjo, kad tai yra pirmieji žingsniai „platesnio plano“ link, skirto „Windows“ kokybei gerinti, ir kad per likusią 2026 m. dalį bus atnaujinimų ir patobulinimų papildomose „Windows Insider“ versijose.
