„iPhone“ dominuoja 2025 m. geriausiai parduodamų telefonų top 10
„Apple“ „iPhone 16“ buvo praėjusių metų geriausiai parduodamas išmanusis telefonas. „iPhone 16 Pro Max“ užėmė antrąją vietą, vos aplenkdamas standartinį „iPhone 16 Pro“. Naujasis „iPhone 17 Pro Max“, išleistas rugsėjo mėnesį, buvo ketvirtas geriausiai parduodamas išmanusis telefonas 2025 m., nepaisant to, kad pasirodė palyginti vėlai. „Samsung“ vidutinės klasės „Galaxy A16 5G“ užbaigė penketuką, po jo sekė „Galaxy A06 4G“. „iPhone 17“, „iPhone 15“, „Galaxy S25 Ultra“ ir „iPhone 16e“.
Keista, bet praėjusių metų dešimtukas beveik atspindi tai, kas įvyko 2024 m. Iš tiesų, penketuką sudaro lygiai tie patys modeliai ta pačia tvarka – tik viena karta naujesni. Jei ne kas kita, tai vartotojai, atrodo, yra nuoseklūs savo pirkimo įpročiais.
„Counterpoint“ tyrimų analitikas Harshit Rastogi atkreipė dėmesį į „Apple“ stiprius rezultatus dešimtuke. Iš tiesų, „Apple“ užėmė septynias iš dešimties geriausiai parduodamų išmaniųjų telefonų vietas, kaip ir praėjusiais metais.
Kalbant apie „Samsung“, „Galaxy A16 5G“ pasirodė esąs geriausiai parduodamas „Android“ išmanusis telefonas šiais metais dėl puikaus aparatinės ir programinės įrangos funkcijų derinio. Vienas dalykas, kuris galėjo turėti neigiamos įtakos „A16 5G“ pardavimams, buvo anksčiau nei tikėtasi išleistas „A17 5G“.
