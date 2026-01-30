2026 m. I ketvirtyje vos trys modeliai sudarys 75 % RTX 50 serijos pasiūlos
Naujajame „Board Channel“ pranešime teigiama, kad NVIDIA ir jos partneriai nustatė 2026 m. I ketvirčio tiekimo struktūrą, pagal kurią didžiausia dalis tenka nedideliam „GeForce RTX 50“ modelių rinkiniui. Pranešime teigiama, kad trijų modelių bendra dalis sudaro apie 75 %.
Fonas yra toks pat, kokį girdime jau keletą savaičių. DRAM tiekimas yra ribotas, o GDDR įsigijimo išlaidos didėja. Partneriai jau sieja prieinamumo problemas su atminties apribojimais.
Šiame atnaujintame plane „GeForce RTX 5060 Ti 8GB“ apibūdinamas kaip pagrindinis „apimties“ modelis šiam ketvirčiui. „GeForce RTX 5060 8GB“ yra antras pagal populiarumą variantas. Trečias prioritetas yra „GeForce RTX 5070“.
Galbūt įdomiausia šioje ataskaitoje yra tai, kad RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5060 8GB ir RTX 5070 sudarys maždaug 75 % tiekimo. Likę 25 % skiriami kitiems likusiems RTX 50 serijos modeliams, kurių tiekimas nustatomas pagal paklausą.
