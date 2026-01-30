„Zen 6“ CCD lustai bus panašaus dydžio į „Zen 5“, bet su 12 branduolių ir 48 MB L3 atminties
Sklando nauji teiginiai apie „Zen 6“ CCD dydį ir savo skaičius paskelbė HXL. Jei skaičiai pasitvirtins, „Zen 6“ pereitų nuo 8 iki 12 branduolių viename CCD ir nuo 32 MB iki 48 MB bendros L3 atminties. Tai yra 50 % šuolis tiek branduolių skaičiaus, tiek L3 talpos atžvilgiu. Pranešamas lusto ploto pokytis yra apie 5 mm², arba maždaug 7 % palyginti su „Zen 5“.
Panašus „Zen 6“ CCD dydžio tikslas yra gera žinia stalinių kompiuterių ir serverių procesorių kainai ir našumui. Didesnis branduolių skaičius viename CCD taip pat galėtų pakeisti AMD produktų klasifikavimą pagal vieno CCD ir dviejų CCD modelius, priklausomai nuo dažnio, galios ir spartinančiosios atminties. Kas yra gerai, kad šie „Zen 6“ procesoriai planuojami AM5 platformai.
„Zen 6“ architektūra bus naudojama keliuose AMD produktuose, bet pagrindinis dėmesys skiriamas naujos kartos „Ryzen“, kurį mes linkę vadinti „Ryzen 10000“. Neoficialus serijos kodinis pavadinimas yra „Olympic Ridge“, o „Zen6“ taip pat bus naudojamas „Medusa Point“ mobiliųjų procesorių serijoje. Tačiau kol kas tai tik gandai, nes AMD nėra patvirtinusi „Zen 6“ CCD specifikacijų, L3 dydžio ar lustų ploto.
