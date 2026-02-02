„ASRock“ pagrindinės plokštės dabar jau žudo „Ryzen 5 9600X“ procesorius
„Reddit“ svetainėje buvo pranešta apie keturis naujus atvejus, kuriuose aprašoma ta pati gedimo rūšis: neveikiantis „AMD Ryzen 5 9600X“ procesorius, suderintas su „ASRock“ pagrindine plokšte.
Visose temose naudotojai aprašo sistemas, kurios iš pradžių veikė, bet vėliau be įspėjimo nustojo veikti. Keliuose pranešimuose minima, kad DRAM arba CPU debug LED lemputės lieka įjungtos, taip pat nurodomi įprasti trikčių šalinimo veiksmai, kurie nepadėjo (RAM atminties išėmimas ir įdėjimas iš naujo, CMOS išvalymas, dalių keitimas ir bandymas su skirtingais nustatymais). Bent vienu atveju CPU buvo grąžintas gamintojui, kai sistema nustojo krautis. Vienas naudotojas taip pat aprašo du iš eilės 9600X gedimus toje pačioje platformoje, antrasis gedimas užfiksuotas BIOS v3.50 versijoje.
Naujos 9600X ataskaitos seka ankstesnę informaciją apie „Ryzen 7 9800X3D“ incidentus „ASRock“ plokštėse. Bendruomenės stebėjimo temose bandyta suskirstyti gedimus pagal CPU modelį ir BIOS versiją.
Gruodžio mėnesio bendruomenės „CPU gedimai/mirtys” megatemoje pateikta informacija rodo, kad „Ryzen 5 9600X“ yra trečias pagal dažnumą modelis duomenų rinkinyje. Diagramoje pateikiami 183 pranešimai apie „Ryzen 7 9800X3D“, 50 apie „Ryzen 7 9700X“ ir 29 apie „Ryzen 5 9600X“, po kurių eina 22 pranešimai apie „Ryzen 9 9950X3D“.
Toje pat megatemoje, taip pat sekamos BIOS versijos gedimo metu, ir nė viena versija neatrodo kaip aiškus išskirtinis atvejis. Ataskaitos pasiskirstytos tarp „senesnės nei 3.25/3.26“ (103 atvejai, 31 %), BIOS 3.25/3.26 (75, 22 %), BIOS 3.30 (74, 22 %), BIOS 3.40 (48, 14 %) ir BIOS 3.50 (37, 11 %).
Tai neabejotinai patvirtina, kad naujausia „ASRock“ BIOS versija neišsprendžia problemos, o vietoj to, kad viešai ją spręstų, jie toliau išleidžia naują programinę įrangą ir net naujas AMD-800 serijos pagrindines plokštes. Atminkite, kad 183 atvejai, apie kuriuos pranešta megathread, yra tik tie, kuriuos paskelbė „Reddit“ naudotjai, niekas nežino tikrojo skaičiaus.
Naujausi komentarai