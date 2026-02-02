NVIDIA RTX 5090/5080 FE oficialioje parduotuvėje pasirodė tik kelioms minutėms
NVIDIA Marketplace pirmą kartą per daugiau nei mėnesį papildė „Founders Edition“ atsargas, tačiau „GeForce RTX 5090 FE“ išnyko per kelias minutes. Tai įvyko sausio 30 d. NVIDIA parduotuvėje Vokietijoje.
„Founders Edition“ vaizdo plokštės, kurios šiuo metu yra vienintelė galimybė žaidėjams įsigyti RTX 50 grafikos kortas už gamintojo rekomenduojamą kainą, nebuvo sandėlyje nuo gruodžio pradžios, o partnerių vaizdo plokščių mažmeninės kainos nuolat kilo. Šis atotrūkis paskatino daugiau pirkėjų kreiptis į NVIDIA parduotuvę, kai tik atsirasdavo atsargos.
Pagal „ComputerBase RTX 50 Deals“ botą, visos trys „Founders Edition“ vaizdo plokštės buvo išleistos į rinką netrukus po 10:00 vietos laiku Vokietijoje. „GeForce RTX 5090 FE“ buvo išparduota per maždaug aštuonias minutes. „GeForce RTX 5080 FE“ buvo išparduota apie 10:20, o „GeForce RTX 5070 FE“ buvo galima įsigyti daugiau nei tris valandas.
