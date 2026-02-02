„Sony“ užpatentavo valdiklį be mygtukų ir keičiamu išdėstymu
„Xbox“ neseniai sukėlė sensaciją su itin pritaikomuoju „Adaptive Controller“ valdikliu, kuriame yra perkonfigūruojami fiziniai mygtukai, 19 3,5 mm lizdai papildomiems priedams ir perjungiami profiliai skirtingiems žaidimams ir naudojimo atvejams. Su naujausiu patentu „Sony“ atrodo bent jau svarsto galimybę eiti kita kryptimi su savo pritaikomojo valdiklio dizainu. Naujasis patentas, kurį pastebėjo „Insider Gaming“, aprašo valdiklio dizainą, kuriame praktiškai nėra fizinių įvesties elementų, o žaidėjai gali konfigūruoti savo išdėstymą – nebereikės ginčytis dėl nuokrypio ir linijinių nykščio svirčių – ir išdėstymas galės prisitaikyti prie naudotojų poreikių.
Pagrindinis būsimo valdiklio tikslas būtų pakeisti fizinius mygtukus jutikliniais paviršiais ir optiniais jutikliais, kurie galėtų jausti, kai žaidėjas sąveikauja su valdikliu, bet taip pat ir kai žaidėjo ranka, nykštys ar pirštas priartėja prie valdiklio. Valdiklis naudotų naudotojo nustatytus profilius, kurie diktuotų mygtukų, D-Pad ir net virtualių analoginių svirčių išdėstymą – netgi minimas automatinis naudotojo tapatybės nustatymas, kad būtų galima pasiekti tuos profilius. „Sony“ taip pat paaiškina, kad būtų galima derinti kelias valdymo schemas toje pačioje valdiklio pusėje ir netgi reguliuoti kiekvienos mygtukų grupės dydį, kad jis geriau tiktų skirtingų dydžių, formų ir vikrumo lygių rankoms. Dėl jutiklinių valdymo paviršių valdiklis taip pat galėtų atpažinti gestus, pvz., braukimus, suspaudimus ir slydimus. Neaišku, ar šis valdiklio dizainas bus panaudotas būsimame „PlayStation“ valdiklio dizaino modelyje, tačiau, atsižvelgiant į daugelio žaidėjų neigiamą požiūrį į netaktilinius įvesties būdus vaizdo žaidimuose, susidomėjimas juo greičiausiai bus nedidelis.
Naujausi komentarai