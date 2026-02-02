„Tesla“ „Robotaxi“ į avarijas patenka dažniau nei įprasti vairuotojai
Federaliniai duomenys iš „Tesla“ autonominės bandymų transporto priemonių parko Ostine rodo, kad bendrovės „Robotaxi“ programa dar nepasiekė patikimumo, kurį žadėjo generalinis direktorius Elon Musk. Nuo 2025 m. liepos iki lapkričio NHTSA buvo pranešta apie devynis eismo įvykius, į kuriuos buvo įtrauktas bendrovės savarankiškai važiuojantis „Model Y“. Per maždaug 500 000 užregistruotų mylių tai prilygsta vienai avarijai kas 55 000 nuvažiuotų mylių, beveik dešimt kartų dažniau nei tipiškos žmogaus vairuotojo avarijos.
Remiantis NHTSA duomenimis, JAV žmogaus vairuotojai vidutiniškai patiria vieną policijos užregistruotą avariją kas 500 000 mylių. Net ir pakoregavus duomenis, kad jie būtų realistiškesni, t. y. vieną kartą per 200 000 mylių, žmonės vis dar gerokai lenkia „Tesla“ autonominę sistemą, rodo „Electrek“ pateikti duomenys.
Nors „Tesla“ savo „Robotaxi“ automobilių parką reklamuoja kaip „autonominį“, kiekviename automobilyje vis dar yra apmokytas saugos stebėtojas, sėdintis priekinėje keleivio sėdynėje ir pasirengęs įsikišti, jei sistema sugestų. Nepaisant šių žmogiškųjų apsaugos priemonių, automobiliai buvo įtraukti į susidūrimus, pradedant nedideliais įlenkimais ir baigiant rimtesniais susidūrimais su dviratininkais ir kelio kliūtimis.
NHTSA dokumentai atskleidžia tik dalį to, kas įvyko. „Tesla“ ataskaitos yra smarkiai redaguotos, todėl daugelis avarijų aplinkybių lieka neaiškios.
Pavyzdžiui, vienoje rugsėjo ataskaitoje nurodoma avarija su gyvūnu, važiuojant 27 mylių per valandą greičiu; kitoje ataskaitoje nurodoma nekonkretizuota avarija „sukant į dešinę“. Kiti to paties mėnesio incidentai susiję su dviratininku ir dviem susidūrimais su stacionariais objektais, įskaitant vieną automobilių stovėjimo aikštelėje.
Papildomose ataskaitose aprašomas atsitrenkimas į galą važiuojant atbuline eiga ir dvi liepos mėnesio avarijos, susijusios su visureigiais, iš kurių viena sukėlė nedidelį sužalojimą. Neturint visos informacijos ir „Tesla“ vidinių duomenų, sunku nustatyti, kiek kaltės tenka transporto priemonės programinei įrangai, o kiek – žmogaus įsikišimo laiku.
Nepaisant nesėkmių, „Tesla“ toliau laiko savo „Robotaxi“ projektą pagrindiniu savo ilgalaikės autonominės mobilumo vizijos elementu. Musk praėjusiais metais investuotojams sakė, kad iki 2025 m. pabaigos paslauga bus prieinama „pusei JAV gyventojų“, tačiau šis terminas tyliai praėjo.
Vietoj to, transporto priemonių parkas tebėra aktyvus tik Ostine, Teksase. Bendrovė taip pat pradėjo ribotą vežimo paslaugą San Francisko įlankos regione, tačiau šie „Model Y“ automobiliai turi išlaikyti žmogiškus vairuotojus dėl valstijos reguliavimo apribojimų dėl nekontroliuojamos autonomijos.
Net ir esant tik nedidelei pažangai, „Tesla“ signalizuoja, kad plėtra artėja. Paskutiniame pelno skambučio metu vadovai patvirtino, kad „Robotaxi“ programa bus išplėsta į septynias papildomas rinkas – įskaitant Dalasą, Hiustoną, Finiksą, Majamį, Orlandą, Tampą ir Las Vegasą – per pirmąjį 2026 m. pusmetį. Šis grafikas reikštų didelį geografinį šuolį, tačiau jis išbandys, ar „Tesla“ gali pagerinti savo avarijų statistiką prieš bet kokį didelio masto diegimą.
