RTX 4090 maitinimo kabelis pradėjo lydis „Twitch“ transliacijos metu
Penktadienį viena nelaiminga žaidėja sugebėjo užfiksuoti besilydantį RTX 4090 maitinimo kabelį tiesioginės transliacijos metu žaidžiant „Marvel Rivals“. Streamerė, vardu jessick, buvo „Marvel Rivals“ žaidimo viduryje, kai staiga suprato, kad iš jos žaidimų kompiuterio virsta dūmai. Kaip matyti „X“ vaizdo įraše, vieno iš jos RTX 4090 16 kontaktų maitinimo jungties laidų izoliacija netikėtai pradėjo lydytis ir degti. Kaip ir bet kuris geras streameris, siekiantis pasipelnyti iš turinio nepaisant išlaidų, jessick nesiėmė atsargumo veiksmų ir neišjungė kompiuterio. Vietoj to ji paėmė kamerą, transliavo tai ir paklausė savo žiūrovų „wtf do i do?“ (ką man daryti?).
Nors yra daug informacijos, kuria galima pagrįsti 600 W maitinimo jungties konstrukcijos trūkumus, vienas iš didžiausių klausimų visada yra „kas kaltas?“ Ar tai yra nepakankamai geras 12VHPWR ir 12V-2×6 jungties dizainas? Jungties kokybė GPU, PSU ar kabelyje? Naudotojo ar integratoriaus atliktas paties kabelio montavimas?
Remiantis vaizdo įrašu, matome, kad kabelis prijungtas prie „RTX 4090 MSI Gaming X Trio“. Vaizdo plokštė specifikacijose nurodyta 450 W bendra grafikos galia (TGP) ir reikalaujama mažiausiai 850 W PSU. PSU nematome, bet matome patį kabelį. Vaizdo įraše matyti, kad kabelis gana tvirtai apvyniojamas aplink kortelės apačią.
Nors tai leidžia labai tvarkingai tvarkyti kabelius, tačiau, remiantis maitinimo šaltinių gamintojų, tokių kaip „Seasonic“ ir „Corsair“, informacija, tai gali sukelti tam tikrų jungiamumo problemų. Per daug staigūs kabelio lenkimai gali sukelti laisvus arba netvirtus jungimus, o tai gali sukelti katastrofišką gedimą.
Pasak „Seasonic“ ir kitų pramonės ekspertų, naudotojai turėtų vengti staigių lenkimų ir užtikrinti, kad prieš pradedant lenkimą jungtyje liktų mažiausiai 35–40 mm tiesaus, nelenkto kabelio.
