„Pugest Systems“ statistika rodo, kad „Intel“ ir AMD procesorių gedimų kiekis yra labai panašus
Sistemų integratorius „Puget Systems“ paskelbė 2025 m. komponentų patikimumo ataskaitą, parengtą remiantis vidiniais išbandymo rezultatais ir RMA įrašais. Bendrovė teigia, kad duomenys atspindi jos pačios naudojamus procesorius staliniuose kompiuteriuose ir serveriuose, o ne visą mažmeninę rinką.
Vartotojams skirtų staliniai kompiuteriai, „Puget Systems“ praneša, kad AMD „Ryzen 9000“ (2,52 %) ir „Intel Core Ultra 200“ serijos (2,49 %) gedimų dažnis yra beveik identiškas. „Puget Systems“ vengia skelbti šeimos lygio nugalėtoją, nes skirtumas yra labai mažas. Pasak jų, „Intel Core Ultra 7 265K“ turi mažiausią gedimų dažnį vienam lustui – 0,77 %, o „AMD Ryzen 9000 serijos X3D“ kaip grupė – 1,51 %. „Puget Systems“ priduria, kad dauguma X3D gedimų buvo aptikti prieš išsiunčiant sistemas.
Tačiau šių šeimų viduje yra du išskirtiniai produktai, kurie pakankamai didelėje imtyje užregistravo mažiau gedimų! Patikimiausias atskiras procesorius buvo „Intel“ „Core Ultra 7 265K“, kurio gedimų lygis buvo tik 0,77 %. Kaip grupė, AMD „Ryzen X3D“ procesoriai taip pat turėjo geresnius rezultatus nei visa „Ryzen 9000“ šeima, 2025 m. gedimų lygis buvo 1,51 %, o didžioji dalis jų buvo aptikta prieš išsiunčiant sistemas klientams.
— „Puget Systems“
Ataskaitoje nenurodyta, ar „Puget Systems“ naudoja „ASRock“ pagrindines plokštes, todėl neaišku, kaip atrodytų skaičiai, jei įmonė įtrauktų šią prekės ženklą.
„Puget Systems“ taip pat teigia, kad 2025 m. darbo stočių klasės „Intel Xeon W-2500“ ir „Intel Xeon W-3500“ procesoriai nepatyrė nė vieno gedimo. Ataskaitoje pažymima, kad vieneto apimtis yra mažesnė nei „Threadripper“, tačiau ši tendencija yra nuosekli visose naujausiose „Xeon W“ kartose.
„Puget Systems“ nurodo, kad 2025 m. „NVIDIA Founders Edition GeForce RTX“ plokščių gedimų lygis buvo 0,25 %, o ASUS – 0,40 % ir PNY – 0,45 %. Vėlgi, tai nėra tipinė žaidimams skirta kompiuterių surinkimo įmonė. „Puget Systems“ asortimentas linkęs į bazinius modelius (dažnai TUF ir PNY), o daugelis žaidėjų perka galingesnius spartintus modelius su kitomis plokštėmis ir aušinimu.
Naujausi komentarai