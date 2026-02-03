„Core Ultra 9 290K Plus“ yra +10 % greitesnis už 285K
Įraše matoma sistema, veikianti su „ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI“ plokšte ir būsimu „Intel Arrow Lake Refresh“ procesoriumi, žinomu kaip 290K Plus. Tai naujas „Intel“ flagmanas staliniams kompiuteriams. Atmintis nurodyta kaip 64 GB DDR5-6800. „Geekbench“ praneša apie 24 branduolių konfigūraciją, suskirstytą į du klasterius (8 ir 16), su nurodyta maksimaliu dažniu 5,6 GHz.
Palyginti su ankstesniu „Core Ultra 9 290K Plus“ nutekėjimu (3456 vieno branduolio, 24610 kelių branduolių), šis naujas modelis yra apie 2,3 % greitesnis vieno branduolio ir apie 2,0 % greitesnis kelių branduolių režimu. Senasis rezultatas buvo paskelbtas „Gigabyte Z890 AORUS TACHYON ICE“ sistemoje su 48 GB DDR5-8000 ir subalansuotu energijos planu, taigi tai nėra tiesioginis palyginimas.
Oficialioje „Geekbench“ reitingų lentelėje „Intel Core Ultra 9 285K“ šiuo metu rodomas 3200 vieno branduolio ir 22560 kelių branduolių rezultatas. Palyginti su tuo 285K, naujojo 290K Plus rezultatas yra apie 10,5 % didesnis vieno branduolio ir apie 11,3 % didesnis kelių branduolių režimu.
Kaip prisimenate, 270K Plus, kuris bus išleistas kartu su 250K ir 290K, taip pat nutekėjo į „Geekbench“. Šis modelis taip pat turėtų turėti tą patį 24 branduolių išdėstymą, bet mažesnį dažnį. Paskutinį kartą, kai matėme šį procesorių, jis pasiekė 3235 vieno branduolio ir 21368 kelių branduolių našumą „Gigabyte Z890 EAGLE WIFI7“ sistemoje su 64 GB DDR5-4800 (taigi iš esmės artimas 285K rezultatui).
„Intel“ vis dar nepaskelbė apie jokį „Arrow Lake Plus“ stalinių kompiuterių atnaujinimą LGA-1851, tačiau pakartotiniai 24 branduolių sąrašai rodo, kad pagrindiniai pokyčiai yra ties dažnius ir optimizacijomis.
