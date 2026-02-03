„Microsoft“ išgirdo naudotojus, atsitraukia nuo besaikio AI integravimo į „Windows 11“
Jei esate pavargę matyti, kaip „Microsoft“ į savo produktus priverstinai įtraukia tokias AI funkcijas kaip „Copilot“, agentų darbo krūviai ir „Recall“, jūs nesate vieni. „Microsoft“ pagaliau patvirtino, kad atsisakys savo „AI visur“ strategijos. Remiantis išskirtiniu „Windows Central“ pranešimu, „Microsoft“ vidinės „Windows 11“ komandos dabar sutelkia dėmesį į priverstinio AI integravimo mažinimą. Vietoj to, jos siekia spręsti tai, kas iš tiesų svarbu naudotojams, pavyzdžiui, ištaisyti klaidas linkusias operacinėje sistemoje ir patobulinti pagrindines funkcijas, kad naudotojų patirtis būtų sklandesnė. „Copilot“ integravimas į pagrindines programas, pavyzdžiui, „Notepad“ ir „Paint“, esą yra peržiūrimas, ir „Microsoft“ gali pašalinti šias funkcijas, kad atkurtų pagrindines funkcijas, kurias naudotojai yra įvertinę. Tai apima tokias funkcijas kaip pagrindinis teksto formatavimas ir lentelės „Notepad“ programoje, kurios yra puikus papildymas pagrindinei programai.
Be to, priverstinis „Copilot“ AI mygtuko įdiegimas į kiekvieną programą buvo sustabdytas, nes naudotojai parodė labai mažą susidomėjimą šių funkcijų naudojimu. „Microsoft“ telemetrijos įrašai fiksuoja šių AI mygtukų ir papildymų naudojimą, tikriausiai parodydami, kad tik keli procentai „Windows 11“ naudotojų iš tikrųjų yra suinteresuoti, kad AI turėtų prieigą prie kiekvieno programos sluoksnio, ypač atsižvelgiant į neseniai pareikštą siekį paversti „Windows 11“ į „agentinę OS“. Bendrovė patvirtino, kad šių funkcijų palaikymas yra saugumo košmaras, todėl, laimei, šie bandymai dabar yra atšaukti.
„Microsoft“ jau skiria nemažai išteklių savo operacinės sistemos, kuria dabar naudojasi daugiau nei milijardas naudotojų, problemų sprendimui. Prioritetai apima dažnų BSOD, keistų klaidų ir netinkamai veikiančių pagrindinių programų, kurios keletą ketvirčių buvo bendrovės skausmo taškas dėl nuolatinių problemų po kiekvieno atnaujinimo, sprendimą. Kiekvienas naujas atnaujinimas sukelia daugybę problemų, sutrikdo daugelio sistemų veikimą ir pakenkia ilgą laiką „Microsoft“ operacinėms sistemoms ištikimų kompiuterių entuziastų pasitikėjimui.
