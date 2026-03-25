JAV uždraus daugumą maršrutizatorių pagamintų užsienyje
FCC išplėtė savo kampaniją, skirtą Amerikos technologinės infrastruktūros saugumui užtikrinti, šįkart sutelkdama dėmesį į naudotojams skirtus maršrutizatorius. Šį mėnesį paskelbtu radikaliu sprendimu agentūra įtraukė visą užsienyje pagamintą naudotojams skirtą tinklo įrangą į savo „apimamų produktų sąrašą“, taip uždrausdama bet kokių naujų įrenginių importą į JAV, nebent gamintojai gautų specialias išimtis.
Šis nutarimas iš esmės sustabdo beveik visų būsimų „Wi-Fi“ ir laidinių maršrutizatorių patekimą į rinką, nes didžioji jų dalis gaminama užsienyje. Produktai, kurie jau gavo FCC leidimą, gali būti toliau parduodami ir importuojami, o esama naudotojams skirta įranga lieka nepakitusi. Tačiau maršrutizatorių gamintojams, planuojantiems išleisti naujus produktus Jungtinėse Valstijose, šis sprendimas sudaro didelę kliūtį.
Norėdamos išlikti JAV rinkoje, įmonės dabar privalo gauti tai, ką FCC vadina „sąlyginiu patvirtinimu“, suteikiančiu laikiną leidimą, kol jos parodys planus perkelti ar išplėsti gamybą šalies viduje. Tie, kurie nenori ar negali laikytis šių reikalavimų, susiduria su sudėtingu pasirinkimu: visiškai pasitraukti iš JAV vartotojų rinkos, kaip praėjusiais metais po panašaus draudimo padarė dronų gamintojas DJI.
Naujausias FCC veiksmas remiasi politikos kryptimi, kuri prasidėjo gruodžio mėn., kai buvo uždrausta importuoti dronus iš užsienio šalių, laikomų keliančiomis grėsmę saugumui. Tuo metu agentūra nurodė potencialias grėsmes „JAV nacionaliniam saugumui ir JAV piliečių saugumui bei apsaugai“. Tas pats motyvas pateikiamas naujojoje maršrutizatorių direktyvoje, kuri atspindi ankstesnį sprendimą tiek apimtimi, tiek pagrindimu.
Remiantis FCC Nacionalinio saugumo sprendimu, leidimas užsienyje pagamintiems maršrutizatoriams dominuoti JAV rinkoje kelia „nepriimtiną ekonominę, nacionalinio saugumo ir kibernetinio saugumo riziką“. Dokumente toliau teigiama, kad „užsienyje pagaminti maršrutizatoriai buvo tiesiogiai susiję su „Volt“, „Flax“ ir „Salt Typhoon“ kibernetinėmis atakomis, kurios buvo nukreiptos prieš kritinę JAV ryšių, energetikos, transporto ir vandens infrastruktūrą“.
