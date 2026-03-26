NVIDIA vėl teko išleisti „hotfix“ tvarkyklę
NVIDIA paskelbė pranešimą susijusi su „GeForce Hotfix Display 596.02“ tvarkykle, kuriame patvirtinama, kad šis leidimas pagrįstas naujausia „GeForce 595.97 WHQL“ tvarkyklės versija. Šis paketas skirtas stacionarių kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių vaizdo plokštėms, veikiančioms 64 bitų „Windows 10“ ir „Windows 11“ sistemose.
Pakeitimų sąrašas apsiriboja vienu pataisymu. Pasak NVIDIA, „Hotfix 596.02“ išsprendžia žaidimo „Arknights: Endfield“ metu pastebėtą vaizdo trūkčiojimą. NVIDIA „GeForce 595.97 WHQL“ išleido tik vakar, o „Hotfix 596.02“ pasirodė vos po vienos dienos. NVIDIA apibūdina „hotfix“ tvarkyklę kaip neprivalomą beta versiją su trumpesniu kokybės užtikrinimo ciklu, skirtą išleisti nedidelį skubių pataisymų skaičių prieš juos įtraukiant į kitą pilną „WHQL“ paketą.
