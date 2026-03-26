Paskelbti „Forza Horizon 6“ sisteminiai reikalavimai
„Playground Games“ paskelbė oficialius „Forza Horizon 6“ reikalavimus kompiuteriui, o įdomiausia jų dalis – aukščiausiasis ray tracing nustatymas. Remiantis specifikacijomis, „Extreme RT“ režimas skirtas pasiekti 60 kadrų per sekundę ar daugiau 4K raiška (su DLSS ar FSR) naudojant „GeForce RTX 5070 Ti“ arba „Radeon RX 9070 XT“. Tai ypač įdomu, nes atrodo, kad aukščiausiasis žaidimo ray tracing nustatymas nereikalauja flagmaninės klasės vaizdo plokštės.
„Extreme RT“ nustatymas reikalauja 32 GB sistemos atminties, NVMe SSD ir „Intel Core i7-12700K“ arba „AMD Ryzen 7 7700X“ procesorių. Kalbant apie vaizdo plokštes. Įprastas „Extreme“ nustatymas yra lengvesnis, skirtas 4K 60+ FPS su RTX 4070 Ti arba RX 7900 XT ir 24 GB RAM.
Oficialus pranešimas taip pat patvirtina, kad žaidimo išleidimo metu bus palaikomos rankose laikomos konsolės. „Playground Games“ teigia, kad „Forza Horizon 6“ palaikys „Steam Deck“ ir „Xbox ROG Ally“, taip pat siūlys žaidimo išsaugojimo tarp platformų funkciją „Xbox Series X|S“, „Windows“ kompiuteriuose, „Steam“ ir „SteamOS“ įrenginiuose.
Kalbant apie vaizdo kokybės gerinimą, „Forza Horizon 6“ bus išleista su „NVIDIA DLSS 4“, „AMD FSR 4“ arba „FSR 3“, priklausomai nuo GPU palaikymo, ir „Intel XeSS 2.1“. Tai verta paminėti, nes naujesnis „Intel“ „XeSS 3“ palaikymas nėra minimas. NVIDIA palaikymas taip pat apima „Multi Frame Generation“ „GeForce RTX 50“ serijai, „Frame Generation“ RTX 40 serijai.
„Forza Horizon 6“ pasirodys gegužės 19 d. PC ir „Xbox Series X|S“ platformoms, o „Premium Edition“ pirkėjai galės naudotis ankstyvuoju prieigą nuo gegužės 15 d.
