„OnePlus“ traukiasi iš Europos, JAV ir daugelio kitų rinkų
Antradienį informatorius Yogesh Brar pakartojo anksčiau sklandžiusius gandus, kad „OnePlus“ netrukus nutrauks veiklą JAV, Jungtinėje Karalystėje, ES ir daugumoje kitų pasaulio rinkų, tačiau toliau veiks keliose Azijos šalyse, įskaitant Kiniją ir Indiją. Nors šis įrašas vėliau buvo ištrintas, „9to5Google“ praneša, kad šią informaciją patvirtino „OnePlus“ vidinis šaltinis.
Pasak šaltinio, bendrovė nutrauks veiklą Šiaurės Amerikoje ir didžiojoje dalyje Europos, o veiklos nutraukimas gali įvykti jau 2026 m. balandžio mėn. Įdomu tai, kad „OnePlus India“ generalinis direktorius Robin Liu antradienį atsistatydino po septynerių metų kadencijos, o tai dar labiau pakurstė spekuliacijas apie prekės ženklo ateitį.
Nei Brar, nei šaltinis nepaaiškino, kaip šis sprendimas paveiks esamus „OnePlus“ klientus, kalbant apie garantinį aptarnavimą ir OTA atnaujinimus. Tačiau „OnePlus“ anksčiau buvo pažadėjęs „visišką garantiją dėl vartotojų aptarnavimo po pardavimo, programinės įrangos atnaujinimų ir teisių įsipareigojimų“ po pirmųjų pranešimų apie veiklos nutraukimą, pasirodžiusių sausio mėnesį.
Nepaisant pranešimų, kad bendrovė planuoja pasitraukti iš pagrindinių pasaulinių rinkų, „OnePlus“, kaip pranešama, toliau vykdo naujų produktų pristatymus Kinijoje ir Indijoje. Būtent šią savaitę bendrovė Indijoje pristatė naujus vidutinės klasės „Nord“ serijos išmaniuosius telefonus, o Kinijoje – kompaktišką išmanųjį telefoną „OnePlus 15T“.
Gandai apie uždarymą pirmą kartą pasirodė sausio mėnesį, kai „Android Headlines“ pranešė, kad įmonė yra „likviduojama“ Šiaurės Amerikoje ir Europoje, o iki metų pabaigos planuojama visiškai nutraukti veiklą. „OnePlus“ paskelbė neįtikinamus paneigimus, o Indijos generalinis direktorius Robin Liu pareiškė, kad veikla Indijoje artimiausioje ateityje bus tęsiama. Pažymėtina, kad pasaulinė vadovybė niekada nepatikslino, ar veikla Europoje, Šiaurės Amerikoje ar kitose rinkose bus tęsiama kaip įprasta.
