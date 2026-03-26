Svarstoma galimybė pasiūlyti pigesnius „Xbox“ „Game Pass“ planus
Asha Sharma, vos vasario mėnesį perėmusi „Microsoft“ žaidimų padalinio vadovavimą, paskelbė apie savo ketinimą atgaivinti „Xbox“ verslą. Nors artėjant naujos kartos konsolių pasirodymui dar per anksti vertinti visą bendrovės planų mastą, šaltinių, susipažinusių su situacija, teigimu, jie gali apimti atnaujintą pastangų plėsti „Game Pass“ programą.
„Microsoft“ kompiuterinių ir konsolinių žaidimų prenumeratos paslaugos kainos sumažinimas prieštarautų daugkartiniams kainų padidinimams, kurie buvo taikomi pastaraisiais metais. Tačiau pranešimai rodo, kad žaidimų padalinio naujoji vadovybė ketina pereiti prie labiau puolamosios pozicijos.
„Netflix“ bendras generalinis direktorius Gregas Petersas, kuris kalbėjosi su Sharma po jos paaukštinimo, prognozuoja, kad ji daugiau investuos į „Game Pass“ plėtrą. Jis palygino šią strategiją su kainų didinimais, kurie buvo labiau gynybiniai veiksmai, skirti pasiekti pajamų tikslus. Kiti šaltiniai „The Information“ teigė, kad ji svarsto galimybę įvesti pigesnius planus ir 2026 m. Žaidimų kūrėjų konferencijoje klausė nepriklausomų kūrėjų, kaip „Microsoft“ galėtų juos įtikinti remti „Game Pass“.
Pigiausias planas, „Game Pass Essential“, šiuo metu kainuoja 10 JAV dolerių per mėnesį, tačiau apima tik apie 50 konsolių ir kompiuterinių žaidimų. Už 15 JAV dolerių „Premium“ siūlo 200 žaidimų biblioteką, į kurią įeina naujausi žaidimai ir trumpesni transliacijos laukimo laikai. 30 JAV dolerių kainuojantis „Ultimate“ planas suteikia prieigą prie daugiau nei 500 žaidimų, tam tikrų žaidimų, išleistų pirmą dieną, „EA Play“, „Ubisoft+“ ir geriausios transliacijos kokybės. Tuo tarpu 16,50 JAV dolerių kainuojantis planas, skirtas tik kompiuteriams, siūlo šimtus žaidimų, žaidimus, išleistus pirmąją dieną, ir „EA Play“.
