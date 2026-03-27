„Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition“ išleidimas įvyks balandžio 22 d.
„AMD“ patvirtino, kad „Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition“ pasirodys balandžio 22 d. Šią datą kartu su išsamiomis žiniomis apie naują procesorių paskelbė AMD kompiuterinių technologijų ir grafikos padalinio vyresnysis viceprezidentas Jack Huynh. Tai pirmasis „Ryzen“ serijos stalinis procesorius su dviguba „3D V-Cache“ atmintimi.
Naujasis procesorius pagrįstas „Zen 5“ architektūra ir turi 16 branduolių bei 32 gijas AM5 platformoje. AMD teigia, kad lustas siūlo 208 MB bendros talpos spartinančiąją atmintį, kuri yra didesnė nei bet kurio ankstesnio „Ryzen“ stalinių kompiuterių procesoriaus.
AMD patvirtino, kad 9950X3D2 turi 5,6 GHz boost dažnį bei 200 W TDP – didžiausią iš visų iki šiol išleistų AM5 procesorių. Procesorius turi naują monochrominę pakuotę ir „Dual Edition“ ženklą.
AMD pozicionuoja „Ryzen 9 9950X3D2“ ne tik žaidimams. AMD naują modelį lygina su „Ryzen 9 9950X3D“ darbo stočių tipo darbo krūviuose. Bendrovė nurodo iki 7 % našumo padidėjimą renderinimo testuose, pvz., „V-Ray“ ir „Blender“, apie 5–7 % turinio kūrimo įrankiuose ir iki 13 % „SPEC Workstation“ duomenų mokslo testuose.
Kompiliacijos darbo krūviai taip pat rodo matomą našumo padidėjią. AMD praneša apie iki 5 % našumo padidėjimą „Chromium“ kompiliacijoje ir iki 8 % „Unreal Engine“ kompiliacijoje. Šie rezultatai atitinka padidintą spartinančios atminties talpą, kuri naudinga darbo krūviams, jautriems atminties prieigai ir duomenų rinkinių dydžiui.
Palyginti su nutekėjusia informacija, AMD pridėjo pavadinimą „Dual Edition“, kuris atspindi „3D V-Cache“ naudojimą abiejuose skaičiavimo lustuose. Naujojo procesoriaus kaina dar nėra paskelbta.
Naujausi komentarai