„Intel“ patvirtino oficialiai: „Core Ultra 9 290K Plus“ nebus išleidžiamas
Vasario mėn. „Intel“ teigė, kad „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Core Ultra 5 250K Plus“ jau užima gerą padėtį rinkoje, o šie procesoriai jau atitinka tikslą, todėl nėra būtinybės išleisti „290K Plus“. Procesorius jau buvo pasirodęs nutekėjusioje informacijoje ir netgi vėl atsirado po paskelbimo, bet jo prekyboje neišvysime.
„PC Games Hardware“ paprašė „Intel“ oficialaus patvirtinimo, kad procesorius ne tik buvo atšauktas, bet ir nebus išleistas. Vokiečių žiniasklaidai pateiktame pareiškime naudojama ta pati formuluotė kaip ir vasario pradžios planuose.
„Intel“ džiaugiasi galėdama pasiūlyti išskirtinę vertę su „Intel Core Ultra 200S Plus“ serijos procesoriais. „Intel Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Intel Core Ultra 5 250K Plus“ yra sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinį žaidimų našumą ir neįtikėtiną vertę, palyginti su mūsų konkurentais. Mūsų tikslas buvo maksimaliai padidinti plačiausiai prieinamų stalinių kompiuterių modelių našumą. Todėl „Intel“ neišleidžia „U9 290K Plus“ modelio.
— Florian Maislinger, „Intel Germany“ technologijų komunikacijos vadybininkas
