„PlayStation 5“ kainų augimas yra neišvengiamas
Jei pastaruoju metu bent šiek tiek domėjotės kompiuterinių žaidimų rinka, tikriausiai ne kartą girdėjote apie įmones, kurios dėl atminties trūkumo ir kainų kilimo didina kainas arba atideda produktų išleidimą. Nors šie kainų padidėjimai paveikė dabartinės kartos žaidimų konsoles, o „PS5 Digital Disc Edition“ kaina 2025 m. buvo padidinta du kartus po 50 eurų, informacijos nutekintojas @GyoJvfr „X“ tinkle, remdamasis mažmeninės prekybos šaltiniu, atskleidė, kad „PlayStation 5“ kainos gali dar labiau išaugti.
Pasak informatoriaus šaltinio, visos dabartinės „PlayStation“ įrangos serijos – net „PlayStation Portal“ – kainos „netrukus“ pakils, nors informatorius negali pasakyti tikslios naujos kainos. Verta paminėti, kad pastaruoju metu kainos už įrangą didėjo visame pasaulyje. Nėra paminėta, kad kainos bus padidintos „PS5 Digital Slim Edition“ atveju, tačiau tikėtina, kad jos taip pat brangs apie 100 eurų.
Naujausi komentarai