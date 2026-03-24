Jensen Huang tonas dėl DLSS 5 kritikos švelnėja, sako kad pats nemėgsta „Ai slop“
Jensen Huang sušvelnino toną, reaguodamas į DLSS 5 kritiką, ir teigė, kad supranta, kodėl kai kurie žaidėjai neigiamai reagavo į naują NVIDIA žingsnį dirbtinio intelekto atvaizdavimo srityje. Lex Fridmano podkasto epizode Huang sakė: „Aš pats nemėgstu netikslių AI vaizdų“, pridurdamas, kad supranta susirūpinimą, jog dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai gali pradėti atrodyti pernelyg panašūs.
Šis komentaras pasirodė mažiau nei savaitė po Huang komentarų GTC 2026 spaudos konferencijos klausimų ir atsakymų sesijoje. Jis sakė, kad žaidėjai „visiškai klysta“ dėl DLSS 5 kritikos, tuo pačiu teigdamas, kad kūrėjai vis dar išlaiko kontrolę, kaip ši technologija yra naudojama.
Taip. Manau, kad jų požiūris yra pagrįstas ir galiu suprasti, iš kur jie tai paėmė, nes ir aš pats nemėgstu AI „šlamšto“. Žinote, visas AI sukurtas turinys vis labiau atrodo panašus ir viskas yra gražu, todėl aš suprantu, ką jie galvoja.
— Jensen Huang per Lex Fridman podcastą
Net ir sušvelninus formuluotes, pagrindinė Huang žinia nepasikeitė. Interviu su Fridman jis vėl apibūdino DLSS 5 kaip „3D sąlygotą“ ir „3D vadovaujamą“ bei sakė, kad ji pagrįsta tikrosios padėties struktūros duomenimis, o ne paprastu post-process filtru, pritaikytu po fakto. Jis taip pat pakartojo, kad sistema skirta dirbti su menininkų sukurta geometrija ir tekstūromis, o ne jas pakeisti. Tačiau mes žinome, kad tai nėra visiškai tikslu, nes NVIDIA atstovas Jacob Freeman patvirtino, kad sistema naudoja 2D vaizdus kaip įvestį.
Įdomu, kad Huang taip pat sakė, jog DLSS 5 galiausiai leistų kūrėjams mokyti pasirinktinius modelius arba nukreipti rezultatą link konkrečios išvaizdos, įskaitant stilizuotą atvaizdavimą.
