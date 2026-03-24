„Microsoft“ galimai svarsto priverstinio prisijungimo panaikinimą su „Windows 11“
„Microsoft“ galbūt persvarsto vieną iš labiausiai kritikuojamų „Windows 11“ diegimo taisyklių. Įmonėje vyksta vidiniai procesai, kuriais siekiama sušvelninti arba panaikinti reikalavimą turėti interneto ryšį ir prisijungti prie „Microsoft“ paskyros atliekant pirminį diegimą.
Kol kas nėra jokių oficialių pranešimų apie pokyčius. Praėjusios savaitės įraše, kuriame apibūdinti būsimi „Windows 11“ kokybės patobulinimai, Pavan Davuluri išvardijo atnaujinimus, susijusius su užduočių juostos išdėstymu, „Copilot“ integracija, „Windows Update“ veikimu, failų naršykle, valdikliais ir „Windows Insider“ programa. Įraše nebuvo paminėti „Microsoft“ paskyros reikalavimai diegimo metu.
Diskusija įsiplieskė po to, kai „Microsoft“ viceprezidentas Scott Hanselman atsakė „X“ tinkle į kritiką dėl šio reikalavimo, sakydamas, kad jo nekenčia ir dirba, kad jį pakeistų. Tai yra aiškiausias viešas ženklas iki šiol, kad šis klausimas yra aptariamas viduje, tačiau tai vis dar nėra produkto įsipareigojimas ar išleidimo grafikas.
Kol kas pačios „Microsoft“ pagalbos puslapiuose teigiama, kad „Windows 11 Home“ ir „Windows 11 Pro“ asmeniniam naudojimui reikalauja interneto ryšio ir „Microsoft“ paskyros pirminio įrenginio nustatymo metu.
Jei „Microsoft“ pakeistų kursą, tai pašalintų ilgalaikę problemą naudotojams, kurie teikia pirmenybę vietinėms paskyroms arba nustatymui neprisijungus. Tačiau šiuo metu reikalavimas lieka galioti, o vienintelis viešas ženklas yra tai, kad „Microsoft“, atrodo, jį aptaria viduje.
