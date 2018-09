Paviešintas video, kuriame lyginama RTX 2080 Ti ir GTX 1080 Ti sparta šešiuose žaidimuose: „Battlefield 1“, „The Witcher 3: Wild Hunt“, „Mass Effect: Andromeda“, „Hitman 2016“, „Shadow of the Tomb Raider“ ir „Wolfenstein II: The New Colossus“. Visi žaidimai testuoti 4K raiškoje. Antrame video pamatysite dar daugiau žaidimų, tačiau į visa tai reikia žiūrėti atsargiai, kadangi rezultatai gali būti suklastoti.

Rezultatai rodo, kad RTX 2080 Ti siūlo daugiau spartos už pirmtaką. Pavyzdžiui, „Witcher 3“ žaidime nuo 44 fps sparta pakilo iki 77 fps, „Shadow of the Tomb Raider“ sparta nuo 41 fps pakilo iki 59 fps, o „Battlefield 1“ pastebėtas pagerėjimas nuo 59 iki 87 fps.