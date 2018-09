„Nokia“ kuria telefoną žaidėjams

Viena iš paskutinių madų yra telefonai žaidėjams, tokius jau turi „Razer“, „Asus“, „Xiaomi“, „Huawei“ ir ZTE, o dabar prie šio būrio nori prisidėti ir „Nokia“. Kompanija paviešino gundomąjį filmuką, kurio paskirtis visiems pranešti apie kuriamą telefoną žaidėjams.

Filmukas yra trumpas, vos 10 sekundžių trukmės, jame rodomos žaidimų scenos ir paskui telefono kontūrai su trimis šviesomis už jo.

Stay tuned for a phone you can #GameOn pic.twitter.com/CiuxGbIvkR

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 18, 2018