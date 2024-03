Nuo 9 mm iki .50 kalibro: Ar „Tesla Cybertruck“ sunkvežimis iš tiesų yra neperšaunamas?

Zack Nelson (iš „JerryRigEverything“), garsėjantis naujausių telefonų kankinimo bandymais, naujausiame vaizdo įraše atkreipė dėmesį į „Cybertruck“. Pirmiausia jis pažymi, kad „niekas nėra neperšaunamas“, nes kulka visada gali pereiti kiaurai.

Pradėjęs nuo 9 mm kalibro „Glock 19“, t. y. kalibro, kuris, kaip anksčiau teigė E. Musk, neprasiskverbs pro „Cybertruck“, Nelsonas nustatė, kad kulkos iš tiesų neprasiskverbė pro plokštes, palikdamos tik įlenkimus. Tačiau pataikius į tą pačią vietą daugiau nei vieną kartą, liko įtrūkimų.

.22 kalibro kulkos taip pat nepadarė didelės žalos, tačiau .17 kalibro „Hornady Magnum Rimfire“ kulka perėjo per skydą dėl to, kad skriejo didesniu nei 2 000 pėdų per sekundę greičiu. Gera žinia visiems keleiviams yra ta, kad ji nesugebėjo prasiveržti kiaurai.

Toliau sekė .223 „Remington“ šoviniai, kurie, šaudant iš „AR15“, judėjo 3 200 pėdų per sekundę greičiu. Ši didesnė ir greitesnė kulka perskrodė nerūdijančio plieno duris ir praėjo pro vidinę panelę.

Galiausiai atėjo eilė .50 kalibro šoviniams. Nors ši kulka yra lėtesnė nei „AR15“ (2 896 pėdų per sekundę), ji yra masyvi. Nenuostabu, kad abiejose durų pusėse ji paliko piršto dydžio skyles, o vidinėje plokštėje pastebimai pažeidė duris. Kiek labiau nustebino tai, kad sunkvežimio langas nuo kulkos smūgio nesudužo.

JAV populiariausi ginklai yra mažesnio kalibro pistoletai, todėl „Tesla Cybertruck“ sunkvežimis turėtų bent šiek tiek apsaugoti nuo daugumos šūvių – vėlgi, tai daroma darant prielaidą, kad žmonės nesitaikė į langus, kurie kartą garsiai nuskambėjo kaip nesugebėję sustabdyti plieninio rutuliuko nuo stiklo dužimo. Prieš didesnio kalibro ir didelio greičio šūvius sunkvežimis neabejotinai negali apsaugoti.