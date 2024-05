NVIDIA ir „Mediatek“ dirba ties lustais skirtais rankose laikomoms konsolėms

Ne tik „Nintendo“, bet ir kitos bendrovės domisi NVIDIA lustu naudojimu nešiojamuose žaidimų kompiuteriuose. Teigiama, kad bendrovė bendradarbiauja su „MediaTek“ keliuose projektuose, iš kurių oficialus yra automobilių informacijos ir pramogų sistemos, ir jau diskutuojama apie galimą bendradarbiavimą asmeninių kompiuterių srityje ir net žaidimų sistemose.

Šį gandą pateikė analitikas Dan Nystedt, kuris teigia, kad iki III ketvirčio NVIDIA ir „MediaTek“ turės ARM pagrindu sukurtą asmeniniams kompiuteriams skirtą dirbtinio intelekto procesorių. Teigiama, kad šis lustas kainuos apie 300 JAV dolerių, taigi, atsižvelgiant į tai, ką jau turime rinkoje, jis yra palyginti brangus. Teigiama, kad bendradarbiaujant dalyvaus TSMC, kuri gamins lustą naudodama 3 nm techprocesą, o tai esą įvyks 2025 m. pirmoje pusėje. Nors tikrojo gaminio nesitikima iki 2025 m., „MediaTek“ ir NVIDIA savo planus atskleistų jau kitą mėnesį vyksiančioje parodoje „Computex“.

Ši informacija dar labiau išsiplėtė, nes XpeaGPU teigia, kad NVIDIA svarsto galimybę bendradarbiauti su „MediaTek“ kuriant nešiojamiems žaidimų kompiuteriams skirtą lustą. Bendrovė jau tiekia savo „Tegra“ lustus „Nintendo“, tačiau ši bendrovė palyginti lėtai priima ir pateikia rinkai savo gaminius, o „Ampere“ pagrįstas lustas turėtų pasirodyti rinkoje kaip „Nintendo Switch 2“ kitais metais. Galimas bendradarbiavimas su Kinijos nešiojamųjų kompiuterių bendrovėmis, kurios kas kelis mėnesius gali išleisti naujus produktus, galėtų pakeisti NVIDIA padėtį.

Tai, kad lustas yra ARM pagrindu, nebūtinai reiškia, kad jis nebūtų tinkamas „Windows“ delninukams. „Qualcomm Snapdragon X“ serijos lustuose jau atliktas operacinei sistemai reikalingas optimizavimas, ir, kaip pranešama, „DirectX/Vulkan“ žaidimai su šiuo lusti veikia be vargo. Be to, NVIDIA jau yra parengusi išsamią savo grafikos tvarkyklių aprėptį „Windows“ ir „Linux“ sistemoms.