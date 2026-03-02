„OpenAI“ sulauks dar daugiau rekordinių investicijų iš NVIDIA, „Amazon“ ir „SoftBank“
„OpenAI“ užsitikrino įsipareigojimus dėl finansavimo, kurio vertė siekia iki 110 mlrd. JAV dolerių, o tai padidina jos vertę iki 730 mlrd. JAV dolerių. Investicija, kurią remia NVIDIA, „Amazon“ ir „SoftBank“, sustiprina „ChatGPT“ kūrėjo poziciją kaip labiausiai remiamos įmonės pasaulinėje dirbtinio intelekto lenktynėse.
Su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai „Financial Times“ teigė, kad šis sandoris yra svarbus žingsnis link galimo pirminio viešo akcijų platinimo vėliau šiais metais, netgi nepaisant įspėjimų apie spekuliacijų perteklių dirbtinio intelekto sektoriuje. Šio sandorio mastas gerokai pranoksta ankstesnius rekordus, įskaitant „Anthropic“ 30 milijardų JAV dolerių finansavimą šių metų pradžioje ir „OpenAI“ 41 milijardų JAV dolerių finansavimą 2025 m., kuris tuo metu buvo didžiausias startuolių pasaulyje.
Skirtingai nuo tradicinių rizikos kapitalo investicijų, didžioji dalis „OpenAI“ naujo finansavimo ateina iš strateginių korporacinių investuotojų, o ne iš rizikos kapitalo įmonių. NVIDIA ir „SoftBank“ įsipareigojo skirti po 30 mlrd. JAV dolerių, kurie bus sumokėti trimis dalimis, o „Amazon“ įsipareigojo iš anksto skirti 15 mlrd. JAV dolerių ir dar 35 mlrd. JAV dolerių, priklausomai nuo IPO arba dirbtinio bendrojo intelekto plėtros.
Ši investicija yra tiesiogiai susijusi su penktadienį paskelbta nauja partneryste: „OpenAI“ per aštuonerius metus išleis 100 mlrd. JAV dolerių įsigyti „Amazon“ lustus ir skaičiavimo galią, papildydama esamą 38 mlrd. JAV dolerių vertės susitarimą. Bendrovės taip pat planuoja bendrai kurti pritaikytą AI modelį „Amazon“ naudotojų ekosistemai.
„OpenAI“ teigė, kad jos ilgalaikis susitarimas su didžiausiu akcininku „Microsoft“ lieka galioti, įskaitant „Microsoft“ išskirtinę licenciją „OpenAI“ pagrindinei intelektinei nuosavybei.
Dalis naujo finansavimo, maždaug 10 milijardų dolerių, turėtų būti skirta iš valstybės turto fondų ir pasaulinių investicinių įmonių, kurios šiuo metu baigia derinti įsipareigojimus. „OpenAI“ balanse jau yra apie 40 milijardų dolerių, kurie bus skirti nuostoliams padengti iki šio dešimtmečio pabaigos. Vadovai prognozuoja teigiamą laisvą pinigų srautą iki 2030 m., priklausomai nuo to, ar pavyks užtikrinti pakankamą skaičiavimo galią plėtrai paremti.
Didžioji dalis gaunamo kapitalo bus skirta duomenų centrų plėtrai, lustų pirkimui ir debesų kompiuterijos sutartims su investuotojais, tokiais kaip „Amazon“ ir NVIDIA. Bendrovės pelno nesiekiantis filialas „OpenAI Foundation“ taip pat gali parduoti iki 10 mlrd. JAV dolerių vertės savo 180 mlrd. JAV dolerių akcijų, kad finansuotų papildomas dotacijas ir įdarbinimo pastangas.
Dar spalio mėnesį, per darbuotojų akcijų pardavimą, „OpenAI“ vertė buvo 500 mlrd. JAV dolerių, o jos finansinės prognozės išlieka ambicingos. Praėjusiais metais pajamos siekė maždaug 13 mlrd. JAV dolerių, o 2026 m. jos turėtų padvigubėti iki 30 mlrd. JAV dolerių, o 2027 m. galbūt viršys 60 mlrd. JAV dolerių, teigia asmuo, susipažinęs su vidinėmis prognozėmis. Šie skaičiai labai priklauso nuo „OpenAI“ prieigos prie skaičiavimo išteklių.
