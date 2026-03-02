„Windows 11“ rinkos dalis stalinių kompiuterių segmente jau siekia 72 %
„Windows 11“ pagaliau užkariauja stalinius kompiuterius, bet galbūt ne tokiomis sąlygomis, kokių norėtų „Microsoft“. Naujausi „StatCounter“ duomenys rodo, kad naujausia „Microsoft“ operacinė sistema veikia beveik trijuose ketvirtadaliuose „Windows“ stalinių kompiuterių visame pasaulyje: „Windows 11“ užima 72,78 %, o „Windows 10“ – tik 26,27 %. Tai yra staigus pokytis, palyginti su 2025 m. pabaiga, kai „Windows 11“ viršijo 50 % ribą, o „Windows 10“ vis dar veikė beveik pusėje visų kompiuterių.
Tačiau šis „Windows“ diegimo pokytis atrodo ne kaip entuziastingų atnaujinimų banga, o kaip priverstinis žingsnis, kurį lemia pasibaigęs palaikymo terminas. Tuo pačiu metu kai kurie „Windows 10“ naudotojai visai nepereina prie „Windows 11“. Vietoj to jie keičia savo kompiuterius ir / arba pereina prie „macOS“ arba „Linux“.
Šį perėjimą skatina techniniai sprendimai, kurie iš naujo apibrėžia, kas gali būti „Windows“ kompiuteris. „Windows 11“ įformina saugumo ir platformos reikalavimų rinkinį: TPM 2.0, „Secure Boot“, modernius procesorius, UEFI programinę įrangą ir nuolatinį prisijungimą prie interneto, kuris sustiprina ryšį tarp aparatinės įrangos, operacinės sistemos ir „Microsoft“ debesų paslaugų.
Tie patys sprendimai skatina neigiamą reakciją iš patyrusių naudotojų ir įmonių, kurie mato, kad jų atnaujinimo keliai yra užblokuoti, atkūrimo galimybės susilpnintos, o sistemos kontrolė mažesnė.
Nenuostabu, kad techniškai patyrę vartotojai ištyrė ir išnaudojo visas galimas apeiti galimybes. Yra dokumentuoti metodai, kaip apeiti aparatūros patikrinimus redaguojant registrą, naudojant pasirinktines diegimo laikmenas arba pataisytus diegimo failus, leidžiantys įdiegti „Windows 11“ nepalaikomuose procesoriuose, sistemose be TPM 2.0 arba kompiuteriuose, kuriuose trūksta RAM arba saugyklos.
Naujausi komentarai