NVIDIA aplenkė „Apple“ ir tapo didžiausiu TSMC klientu
Pagal „TaiwanNews“, NVIDIA aplenkė „Apple“ ir tapo didžiausiu TSMC klientu pagal pajamas. Nors TSMC savo finansinėse ataskaitose niekada nemini konkrečių klientų, o naudoja terminus „klientas A“ ir „klientas B“, NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang prasitarė, kad NVIDIA dabar yra TSMC „didžiausias klientas“. Tai reikštų, kad NVIDIA dabar yra klientas A TSMC finansinėse ataskaitose.
Tai taip pat reiškia, kad NVIDIA 2025 m. TSMC pajamoms prisidėjo 726,9 mlrd. NT$, arba 23,2 mlrd. JAV dolerių, o tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei 2024 m. Tai nereiškia, kad NVIDIA pas TSMC gamina dvigubai daugiau lustų, nes pažangiausias techprocesas visada kainuoja daugiau nei ankstesnis gamybos procesas, ir tai greičiausiai apima kitas paslaugas, pvz., lustų pakavimą, testavimą ir pan. Kalbant apie klientą B, taip pat žinomą kaip „Apple“, jis TSMC uždirbo nemažą 645,1 mlrd. NT$ arba 20,5 mlrd. JAV dolerių pajamų. TSMC pajamų dalimi NVIDIA sudarė 19 proc. (palyginti su 12 proc. 2024 m.), o „Apple“ – 17 proc. (palyginti su 22 proc. 2024 m.).
