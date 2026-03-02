„Arrow Lake Refresh“ procesoriai turėtų būti atskleidžiami kovo 11 d.
Tikimasi, kad „Intel“ oficialiai pristatys atnaujintą „Core Ultra 200K Plus“ stalinių kompiuterių procesorių seriją trečiadienį, kovo 11 d., dar dažnai vadinamą „Arrow Lake Refresh“. „Intel“ taip pat patvirtino, kad antrasis NDA etapas yra numatytas pirmadienį, kovo 23 d. Kovo 23 d. data sklandė jau keletą savaičių, tačiau kovo 11 d. data rodo, kad „Intel“ viešai pristatys naują produktų seriją anksčiau, nei buvo manoma.
Pagal ankstesnius gandus, „Core Ultra 200K Plus“ seriją buvo planuojama pristatyti kovo–balandžio mėnesiais. Tai taikoma tiek stalinių kompiuterių „K Plus“ procesoriams, tiek „HX Plus“ mobiliems procesoriams. Remiantis partnerių medžiaga, kompanija atsisakė planų dėl „290K Plus“, bet paliko „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Core Ultra 5 250K Plus“ modelius.
