Pristatytas „Samsung Galaxy S26 Ultra“ su „Privacy Display“ ir „SD 8 Elite Gen 5 for Galaxy“
Metinis „Galaxy S“ serijos atnaujinimas jau čia, o „S26 Ultra“ gauna naujausią „Qualcomm“ flagmaną, naują privatumo ekraną, kuris apsaugo jūsų ekraną nuo smalsių akių, ir greičiausią „Galaxy“ įkrovimą iki šiol. Jis yra šiek tiek plonesnis (7,2 mm) ir lengvesnis (214 gramų) nei jo pirmtakas, titano rėmas pakeistas aliuminiu, o „Gorilla Glass Victus 2“ nugarėlė išliko.
Iš pirmo žvilgsnio vizualiai nėra didelių pokyčių. Jūs gaunate 6,9 colių LTPO AMOLED ekraną su QHD+ skiriamąja geba ir 1–120 Hz prisitaikančiu atnaujinimo dažniu. Jo maksimalus vietinis ryškumas yra iki 2600 nitų, kaip ir „S25 Ultra“, ir jis turi „Corning Gorilla Armor 2“ apsaugą. „Samsung“ neatsisako rašiklio, nes „S Pen“ gyvuos dar vienerius metus, bet jis vis dar neturi „Bluetooth“. Įspūdingas atspindžių mažinantis ekrano padengimas, ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas ir 12 MP savęs fotografavimo kamera taip pat yra čia.
Nauja funkcija yra privatumo ekranas, kuris pritemdo dalį ekrano, kai žiūrite iš šono. Tai iš tiesų yra aparatūros proveržis, nes „Samsung“ gali pritemdyti tam tikrus ekrano pikselius, kad jie atrodytų juodi, kai žiūrite iš šono.
Tai turėtų būti puiku, norint apsaugoti nuo smalsių praeivių viešajame transporte, ir tai veikia kartu su programine įranga, galinčia pritemdyti pranešimus, iškylančius langus ir slaptažodžių įvedimus, kad jūsų informacija liktų saugi. „Privacy Display“ funkciją galima įjungti rankiniu būdu arba patikėti telefonui ją įjungti automatiškai, kai esate kelyje.
Skirtingai nuo savo „S26“ brolių, „S26 Ultra“ visose regionuose turi „Qualcomm“ „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“. Jis suderintas su 12 GB RAM bazinėje 256 GB atminties versijoje ir 512 GB modelyje, o 1 TB versija pagerinta iki 16 GB RAM
„Galaxy S26 Ultra“ neketina drastiškai keisti kameros. Praėjusių metų 200 MP pagrindinė kamera vėl yra įdiegta, tačiau dabar ji turi platesnę f/1,4 diafragmą, kad geriau fiksuotų šviesą esant prastam apšvietimui. „Samsung“ teigia, kad atnaujintas pagrindinis jutiklis gali fiksuoti 47 % daugiau šviesos.
10 MP 3x teleobjektyvas turi mažesnį 1/3,94 colio jutiklį, palyginti su 1/3,52 colio jutikliu „S25 Ultra“. Ilgesnio nuotolio 50 MP 5x teleobjektyvas turi atnaujintą f/2,9 diafragmą, kuri yra 37 % šviesesnė nei anksčiau. 50 MP ultraplataus kampo objektyvas liko nepakitęs nuo praėjusių metų.
„Samsung“ dvejoja dėl baterijos atnaujinimų, todėl „S26 Ultra“ gavo tą pačią 5000 mAh baterijos talpą kaip ir paskutinės kelios „Ultra Galaxy“ kartos. Tačiau šį kartą įkrovimas yra greitesnis. „S26 Ultra“ pagaliau įveikė 45 W įkrovimo ribą ir dabar gali pasiekti 60 W laidinio įkrovimo greitį, tačiau jums reikės turėti savo įkroviklį. To turėtų pakakti, kad per 30 minučių įkrautumėte bateriją nuo 0 iki 75 %. Taip pat galite naudotis iki 25 W belaidžiu įkrovimu per suderinamus „Qi 2.2“ įkroviklius ir 4,5 W atvirkštiniu belaidžiu įkrovimu.
„Samsung“ „Photo Assist“ rinkinys leidžia greitai redaguoti ir tobulinti nuotraukas naudojant „Galaxy AI“ tiesiogiai įprastoje „Gallery“ programoje. „Galaxy AI“ taip pat suskirstys jūsų ekrano kopijas pagal kategorijas. „Creative Studio“ siūlo paprastą būdą kurti individualizuotus lipdukus, atvirukus ir ekrano užsklandas iš jūsų nuotraukų ar eskizų.
„Audio Eraser“ palaiko trečiųjų šalių programas, pvz., „YouTube“, „Netflix“ ir „Instagram“, ir gali sumažinti foninį triukšmą bei izoliuoti balsus, kad galėtumėte išgirsti, kas vyksta jūsų mėgstamoje TV laidoje. „Call Screening“ filtruos gaunamus skambučius ir užkirs kelią šlamštui, atsakydama į skambučius ir identifikuodama skambinantįjį, taip pat pateikdama ekrane transkripciją.
„Galaxy S26 Ultra“ bus galima įsigyti juodos, kobalto violetinės, dangaus mėlynos ir baltos spalvų, taip pat dviejų išskirtinių internetinių atspalvių – sidabrinės ir rožinės aukso, kurias bus galima įsigyti per Samsung.com.
Bazinis 12/256 GB modelis kainuoja nuo 1450 eurų. Vidutinio lygio 12/512 GB modelis kainuos 1650 eurų, o aukščiausio lygio 16 GB/1 TB modelis – 1950 eurų. Išankstiniai užsakymai prasideda šiandien, o oficiali prekyba numatyta kovo 11 d.
Pirkt ar nepirkt, va kur man dilema…
Neverta tiek moket. Pats pasiemiau metu gale S25 EDGE 512GB uz 691€ ir esu labai patenkintas. Kaina/Kokybė/Dydis/Svoris idealus.
Jei reikia max visko is Samsung ir nesvarbu kaina, tai prasom pirkit S26 serija 😉
Na..Dar ilgai sėdėsiu su savo S24 Ultra :)))