Pagaminta pirmoji NVIDIA „Blackwell“ silicio plokštė TSMC gamykloje Arizonoje
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang apsilankė TSMC naujoje gamykloje Fenikse, Arizonoje, kad pažymėtų pirmosios NVIDIA „Blackwell“ silicio plokštės pagaminimą JAV teritorijoje. Šis pranešimas patvirtina, kad „Blackwell“ GPU pradėti gaminti dideliais kiekiais, o abi bendrovės kalba apie savo vaidmenį stiprinant Amerikos puslaidininkių tiekimo grandinę.
Renginio metu Huang ir TSMC viceprezidentas Y.L. Wang pasirašė pirmąją silicio plokštę, pabrėždami partnerystės tikslą sukurti AI infrastruktūrą Jungtinėse Valstijose. TSMC Arizona gamins 2 nm iki 4 nm ir A16 klasės lustus, skirtus AI, telekomunikacijoms ir didelio našumo skaičiavimams.
TSMC Arizona generalinis direktorius Ray Chuang šį pasiekimą priskyrė dešimtmečius trukusiam bendradarbiavimui su NVIDIA ir vietos komandų pastangoms, kurios atnešė pažangią lustų gamybą į Ameriką.
