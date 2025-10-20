Kinija bando aparatus tualetuose, kurie tualetinį popierių duoda peržiūrėjus reklamą
Tualetuose pritvirtinti popieriaus dispenseriai turi optinius skaitytuvus, kurie rodo QR kodą. Naudotojai turi naudoti savo išmaniuosius telefonus, kad prisijungtų prie dispenseriaus, ir taip paleisti kelias sekundes trunkantį vaizdo reklamą, veikiančią per programėlę. Kai reklama baigiasi, aparatas išleidžia nustatytą popieriaus ilgį. Tie, kurie nenori žiūrėti reklaminio turinio, gali apeiti šį procesą sumokėdami 0,5 renminbi – apie septynis JAV centus.
Savivaldybės pareigūnai apibūdino programą kaip dalį vykdomos kampanijos, skirtos atliekų kiekiui viešosiose įstaigose mažinti. Daugelį metų buvo užfiksuoti atvejai, kai gyventojai ir turistai iš didelio srauto vietų pasiimdavo didelius kiekius nemokamo popieriaus, todėl kai kurios savivaldybės nusprendė išbandyti technologijomis pagrįstas normavimo priemones.
Nauji dozatoriai yra ankstesnių sistemų, visų pirma 2017 m. Pekino Dangaus šventyklos parke įrengtų veido atpažinimo aparatų, tobulinimas. Šie įrenginiai naudojo veido skenavimą, kad atpažintų asmenis ir nustatytų laiko apribojimą, leidžiantį naudoti tik nedidelį popieriaus kiekį kas devynias minutes.
