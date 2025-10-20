Tyrimas atskleidė, kad žaidėjai už GTA VI nenusiteikę mokėti 100 USD
„Grand Theft Auto VI“ yra bene labiausiai laukiamas žaidimas per pastaruosius metus ir gali tapti sėkmingiausiu kada nors išleistu žaidimu, jei „Rockstar“ tinkamai išnaudos savo galimybes. Didžiąją dalį žaidimo sėkmės gali nulemti jo kaina ir tai, ar žaidėjai manys, kad kūrėjai yra pernelyg godūs.
Tiems, kurie nėra susipažinę su situacija, gandai sako, kad žaidimo standartinė versija gali debiutuoti su 100 JAV dolerių kaina. Nors tai „Rockstar“ atneštų nemažą pelną už vieną žaidimą, palyginti su dabartine 70 JAV dolerių kaina už AAA žaidimus, planas gali atsisukti priešingai, jei dėl to žymiai sumažėtų bendras pardavimų skaičius.
Remiantis naujausia „MIDiA Research“ apklausa, būtent taip ir atsitiktų, jei „Rockstar“ nuspręstų nustatyti ganduose minimą 100 JAV dolerių kainą. Apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 2000 JAV vartotojų, parodė, kad 70 JAV dolerių kaina žaidimo kūrėjui užtikrintų maksimalias pajamas, o 100 JAV dolerių kaina už vienetą lemtų mažesnį pardavimų skaičių ir mažesnes bendras pajamas.
Apskritai, tyrimas parodė, kad beveik 60 procentų vartotojų išreiškė bent tam tikrą susidomėjimą žaidimo pirkimu. Įmonė apskaičiavo, kad, jei žaidimas būtų parduodamas už 69,99 JAV dolerių kainą, jį galėtų įsigyti apie 8,6 proc. suaugusių JAV gyventojų, o tai reikštų 22,9 mln. parduotų kopijų ir apie 1,6 mlrd. JAV dolerių pajamų.
Jei „Rockstar“ nuspręstų žaisti saugiai ir nustatytų 69,99 JAV dolerių kainą, visada yra galimybė gauti papildomų pajamų iš brangesnių premium leidimų. Ištikimi GTA gerbėjai neabejotinai sumokėtų dvigubą kainą ar net daugiau už įdomius kolekcionuojamus daiktus.
„Grand Theft Auto VI“ planuojama išleisti 2026 m. gegužės 26 d. „PlayStation 5“ ir „Xbox Series“ platformoms. Kol kas nėra oficialios informacijos apie žaidimo išleidimą kompiuteriams, tačiau, pasak „Corsair Gaming“, jis gali būti išleistas tik vienu ar dviem keltvirčiais vėliau nei konsolėms.
