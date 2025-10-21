„Ryzen 9000G“ procesoriai turėtų būti išleidžiami artimiausiu metu
Pasak HXL, naujausias AGESA 1.2.7.0 mikrokodas, išleistas kai kurioms MSI pagrindinėms plokštėms, turėtų įdiegti „Krackan Point“ ir „Krackan Point 2“ palaikymą. Tai tikriausiai bus pirmasis ir galbūt vienintelis atnaujinimas, reikalingas „Ryzen 9000G“ serijai. Bendruomenės prižiūrimuose SMU/MC AM5 diagramose taip pat pažymima, kad tiek „Krackan“, tiek „Krackan 2“ galima rasti tik BIOS duomenyse, bet kada procesoriai bus išleidžiami lieka neaišku.
„Krackan Point“ serija pagrįsta „Zen 5“ architektūra. Iki šiol AMD išleido du mobiliuosius variantus: „Ryzen AI 5 350“ su 8 branduoliais ir „Ryzen AI 5 350“ su 6 branduoliais. Juose yra atitinkamai 8 ir 4 RDNA 3.5 skaičiavimo vienetai („Radeon 860M“ ir „Radeon 840M“ grafika) ir jie veikia iki 54 W TDP.
Naudojant staliniais kompiuteriais, TDP padidėtų iki maždaug 65 W, o tai padidintų našumą. Jei AMD šiuos lustus pritaikytų staliniams kompiuteriams, galimi modeliai galėtų būti „Ryzen 7 9700G“ su 8 branduoliais ir „Ryzen 5 9500G“ su 6 branduoliais. Tai būtų žingsnis atgal nuo 12 RDNA3 skaičiavimo vienetų 8700G procesoriuje.
Tikrasis klausimas yra, kodėl AMD nuo „Phoenix“ laikų neišleido nė vieno APU procesoriaus AM5 lizdui. „Strix Point“ APU serija atrodo puikiai tinkanti staliniams kompiuteriams ir jau įrodė savo vertę mini kompiuteriuose. Gali būti, kad tiek „Strix Point“, tiek „Krackan Point“ gali pasirodyti būsimoje serijoje, bet kol kas tik „Krackan“ pasirodė AGESA atnaujinimuose.
