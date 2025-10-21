„Microsoft“ patvirtinto, kad sekančios kartos „Xbox“ įranga yra kuriama
Interviu žurnalui „Variety“ „Xbox“ prezidentė Sarah Bond kategoriškai paneigė gandus, kad „Microsoft“ pasitraukia iš konsolių rinkos. Ji leidiniui sakė, kad „mūsų naujos kartos aparatūra yra kuriamoje stadijoje“, pažymėdama, kad šiuo metu įrenginiai yra projektavimo ir prototipų kūrimo etapuose.
Bond patikino „Xbox“ žaidėjus, kad „Microsoft“ partnerystė su AMD tebėra aktyvi, ir apibūdino bendrovės bendradarbiavimą su ASUS kuriant „Xbox Ally“ įrenginius kaip galimybę žaidėjams pasiūlyti dar vieną nešiojamąjį įrenginį „be mūsų naujos kartos aparatūros“.
Paklausta apie aukštą „Xbox Ally“ ir „Xbox Ally X“ kainą – atitinkamai 600 ir 1000 JAV dolerių – Bond paaiškino, kad tai iš esmės yra ASUS produktai, kurių kainą nustato Taivano įmonė. Ji nepaaiškino plačiau, tačiau „Windows Central“ cituojami pramonės šaltiniai teigia, kad padidėjusios muitų tarifai Kinijos importui smarkiai prisidėjo prie aukštesnių kainų.
Interviu buvo duotas vos kelios dienos po to, kai „Microsoft“ iš pradžių paneigė gandus, kad ji pasitraukia iš konsolių rinkos. Spaudos pranešime įmonė paaiškino, kad „aktyviai investuoja į savo ateities konsoles ir įrenginius, kuriuos projektuoja, kuria ir gamina „Xbox“.
Bond pareiškimas turėtų nuraminti „Xbox“ gerbėjus, kurie buvo susirūpinę dėl gandų apie atšaukimą, ypač todėl, kad per pastaruosius metus bendrovė jau atidėjo debesų pagrindu veikiančios „Keystone“ konsolės ir „Xbox“ rankose laikomos konsolės gamybą.
