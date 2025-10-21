„Redmi“ atskleidė pagrindines „K90 Pro Max“ specifikacijas
„Redmi“ oficialiai pristatys „K90 Pro Max“ spalio 23 d., o prieš tai prieš keletą dienų mums parodė telefono dizainą. Šiandien prekės ženklas nusprendė atskleisti ir pagrindines jo specifikacijas.
Pradėkime nuo baterijos, nes ji yra didžiulė: 7560 mAh. Ji palaiko 100 W laidinį, 50 W belaidį ir 22,5 W atvirkštinį laidinį įkrovimą, be to, reklamuojama kaip visiškai suderinama su 100 W PPS įkrovikliais.
Telefoną varo „Qualcomm“ „Snapdragon 8 Elite Gen 5“, poruojamas su nauju AI D2 lustu. SoC aušina didžiausia „Xiaomi“ garų kamera.
Ekranas yra 6,9 colių OLED su pilnu RGB subpikselių išdėstymu. Jis palaiko DC pritemdymą visame ryškumo diapazone, turi apskritą poliarizatorių ir palaiko 1 nito minimalų ryškumą, visa tai skirta apsaugoti jūsų akis.
Pagrindinė kamera naudoja 1/1,31 colio tipo jutiklį, tokį patį, kaip ir „Xiaomi 17“, taip pat yra 50 MP ultra plati kamera ir pirmoji „Redmi“ periskopinė teleobjektyvo kamera su 5 kartų optiniu priartinimu, 10 kartų „be nuostolių“ priartinimu ir OIS.
